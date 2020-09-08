رسمياً.. "الشباب" يتعاقد مع الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس لمدة عامين

قادماً من "كلوج" بطل الدوري الروماني

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان التوقيع رسمياً مع الحارس الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس لمدة عامين قادماً من "كلوج" بطل الدوري الروماني.

وقال النادي في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "وقّعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقداً احترافياً مع الحارس الدولي الليتواني جايدرايوس أرلايوسكايس لمدة عامين.

بدورها، تمنّت إدارة "الشباب" التوفيق للحارس صاحب الـ32 عاماً بالتوفيق مع "شيخ الأندية"، وأن تكون مسيرة حافلة بالإنجازات.

وخاض "أرلايوسكايس" صاحب الـ33 عاماً، تجربة احترافية طويلة في العديد من الدوريات الأوروبية، ولعب لفرق واتفورد الإنجليزي، وإسبانيول الإسباني، وستيوا بوخارست الروماني، وروبين كازان الروسي، وكلوج الروماني.

وارتدى جايدرايوس أرلايوسكايس قميص المنتخب الليتواني في أكثر من 40 مباراة، ونال لقب أفضل حارس مرمى في الدوري الروماني الموسم الجاري.