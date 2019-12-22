النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار

دعا للتقيد بإجراءات السلامة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية، وهطول أمطار متفرقة على جميع أنحاء المنطقة لهذا اليوم الأحد.

وأهاب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه، أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.

كما دعا للبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة مما يستوجب البعد عن بطون الأودية وأخذ الحيطة والحذر.

مدني الباحة التقلبات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية، وهطول أمطار متفرقة على جميع أنحاء المنطقة لهذا اليوم الأحد.

وأهاب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه، أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.

كما دعا للبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة مما يستوجب البعد عن بطون الأودية وأخذ الحيطة والحذر.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
08:11 PM

مدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار

دعا للتقيد بإجراءات السلامة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
1,060

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية، وهطول أمطار متفرقة على جميع أنحاء المنطقة لهذا اليوم الأحد.

وأهاب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه، أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.

كما دعا للبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة مما يستوجب البعد عن بطون الأودية وأخذ الحيطة والحذر.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,612
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,387
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,767
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,235

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة