مدني الباحة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة هطول الأمطار

دعا للتقيد بإجراءات السلامة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية، وهطول أمطار متفرقة على جميع أنحاء المنطقة لهذا اليوم الأحد.

وأهاب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه، أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.

كما دعا للبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة مما يستوجب البعد عن بطون الأودية وأخذ الحيطة والحذر.