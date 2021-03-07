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"وقت اللياقة" تعاود استقبال مشتركيها وتشدِّد على الالتزام بالتدابير الاحترازية

حرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة مرتاديها.. والدخول بـ"توكلنا"

استقبلت "وقت اللياقة" (فتنس تايم) مشتركيها في أنديتها ومراكزها الرياضية كافة، الموجودة في جميع مناطق السعودية المختلفة، وذلك ابتداء من اليوم الأحد، مؤكدة التزامها الصارم بتطبيق التدابير والبروتوكولات الإرشادية كافة التي أصدرتها الجهات المختصة بالدولة، المتعلقة بجائحة كوفيد-19؛ وذلك حرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة مشتركيها وموظفيها، ومرتادي مراكزها الرياضية كافة.

وأوضحت "وقت اللياقة" أنها اتخذت الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمة كافة، التي من شأنها الحفاظ على سلامة مرتادي مراكزها الرياضية، وفي مقدمتها: التباعد الاجتماعي، وتطبيق توكلنا.. مؤكدة أنه لن يتم السماح بدخول أي شخص إلا عند إبرازه التطبيق حرصًا على الالتزام بالبروتوكولات الإرشادية الصادرة عن الجهات المختصة. موضحة أن فترة الإغلاق التي مضت لن تؤثر على رصيد المشتركين؛ وسيتم تعويضهم بمدة الإغلاق.

وكانت "وقت اللياقة" قد أطلقت خلال فترة الإغلاق حصصًا تدريبية لياقية يومية لمشتركيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام". كما بثت مباشرة حصصًا تدريبية للرجال والسيدات خلال الفترة نفسها.


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"وقت اللياقة" تعاود استقبال مشتركيها وتشدِّد على الالتزام بالتدابير الاحترازية
سبق

استقبلت "وقت اللياقة" (فتنس تايم) مشتركيها في أنديتها ومراكزها الرياضية كافة، الموجودة في جميع مناطق السعودية المختلفة، وذلك ابتداء من اليوم الأحد، مؤكدة التزامها الصارم بتطبيق التدابير والبروتوكولات الإرشادية كافة التي أصدرتها الجهات المختصة بالدولة، المتعلقة بجائحة كوفيد-19؛ وذلك حرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة مشتركيها وموظفيها، ومرتادي مراكزها الرياضية كافة.

وأوضحت "وقت اللياقة" أنها اتخذت الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمة كافة، التي من شأنها الحفاظ على سلامة مرتادي مراكزها الرياضية، وفي مقدمتها: التباعد الاجتماعي، وتطبيق توكلنا.. مؤكدة أنه لن يتم السماح بدخول أي شخص إلا عند إبرازه التطبيق حرصًا على الالتزام بالبروتوكولات الإرشادية الصادرة عن الجهات المختصة. موضحة أن فترة الإغلاق التي مضت لن تؤثر على رصيد المشتركين؛ وسيتم تعويضهم بمدة الإغلاق.

وكانت "وقت اللياقة" قد أطلقت خلال فترة الإغلاق حصصًا تدريبية لياقية يومية لمشتركيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام". كما بثت مباشرة حصصًا تدريبية للرجال والسيدات خلال الفترة نفسها.


07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
10:45 PM

"وقت اللياقة" تعاود استقبال مشتركيها وتشدِّد على الالتزام بالتدابير الاحترازية

حرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة مرتاديها.. والدخول بـ"توكلنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت "وقت اللياقة" (فتنس تايم) مشتركيها في أنديتها ومراكزها الرياضية كافة، الموجودة في جميع مناطق السعودية المختلفة، وذلك ابتداء من اليوم الأحد، مؤكدة التزامها الصارم بتطبيق التدابير والبروتوكولات الإرشادية كافة التي أصدرتها الجهات المختصة بالدولة، المتعلقة بجائحة كوفيد-19؛ وذلك حرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة مشتركيها وموظفيها، ومرتادي مراكزها الرياضية كافة.

وأوضحت "وقت اللياقة" أنها اتخذت الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمة كافة، التي من شأنها الحفاظ على سلامة مرتادي مراكزها الرياضية، وفي مقدمتها: التباعد الاجتماعي، وتطبيق توكلنا.. مؤكدة أنه لن يتم السماح بدخول أي شخص إلا عند إبرازه التطبيق حرصًا على الالتزام بالبروتوكولات الإرشادية الصادرة عن الجهات المختصة. موضحة أن فترة الإغلاق التي مضت لن تؤثر على رصيد المشتركين؛ وسيتم تعويضهم بمدة الإغلاق.

وكانت "وقت اللياقة" قد أطلقت خلال فترة الإغلاق حصصًا تدريبية لياقية يومية لمشتركيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام". كما بثت مباشرة حصصًا تدريبية للرجال والسيدات خلال الفترة نفسها.


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