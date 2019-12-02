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"الجمارك" تحصّل الضريبة الانتقائية على واردات "المشروبات المحلاة"

لا تطبق على المشروبات المضاف إليها الحليب وبدائله بنسبة 75% وأكثر

بدأت الجمارك السعودية، أمس، بتطبيق الضريبة الانتقائية على واردات المشروبات المحلاة، وذلك تنفيذاً لبنود الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تطبقها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتشمل المشروبات المحلّاة التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب سواءً كان جاهزاً للشرب أو مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستحضرات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب، في حين أنه لن يتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة المضاف إليها الحليب وبدائله بنسبة 75% وأكثر.

وستسهم الإجراءات الجمركية التي تتخذها الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية في تحقيق أهداف تطبيق الضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تفرض الضريبة الانتقائية على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل هذه السلع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة الإلكترونية وما يماثلها، والتبغ ومشتقاته.

الجمارك السعودية الضريبة الانتقائية المشروبات المحلاة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك" تحصّل الضريبة الانتقائية على واردات "المشروبات المحلاة"
سبق

بدأت الجمارك السعودية، أمس، بتطبيق الضريبة الانتقائية على واردات المشروبات المحلاة، وذلك تنفيذاً لبنود الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تطبقها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتشمل المشروبات المحلّاة التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب سواءً كان جاهزاً للشرب أو مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستحضرات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب، في حين أنه لن يتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة المضاف إليها الحليب وبدائله بنسبة 75% وأكثر.

وستسهم الإجراءات الجمركية التي تتخذها الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية في تحقيق أهداف تطبيق الضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تفرض الضريبة الانتقائية على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل هذه السلع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة الإلكترونية وما يماثلها، والتبغ ومشتقاته.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
06:18 PM

"الجمارك" تحصّل الضريبة الانتقائية على واردات "المشروبات المحلاة"

لا تطبق على المشروبات المضاف إليها الحليب وبدائله بنسبة 75% وأكثر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت الجمارك السعودية، أمس، بتطبيق الضريبة الانتقائية على واردات المشروبات المحلاة، وذلك تنفيذاً لبنود الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تطبقها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتشمل المشروبات المحلّاة التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب سواءً كان جاهزاً للشرب أو مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستحضرات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب، في حين أنه لن يتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة المضاف إليها الحليب وبدائله بنسبة 75% وأكثر.

وستسهم الإجراءات الجمركية التي تتخذها الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية في تحقيق أهداف تطبيق الضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تفرض الضريبة الانتقائية على السلع التي لها آثار سلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل هذه السلع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة الإلكترونية وما يماثلها، والتبغ ومشتقاته.

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