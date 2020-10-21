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تطابق في الرؤى المشتركة بين المملكة ومصر في مجال مكافحة الفساد

على هامش التحضير للاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين

تلقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس اتصالاً هاتفياً اليوم, من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية الوزير حسن عبدالشافي أحمد حيث جرى خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر على قبول دعوة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد.

يذكر أن الاتصال يأتي على هامش التحضير للاجتماع الوزاري –الأول من نوعه – لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، الذي سيُعقد -عبر الاتصال المرئي- غداً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطابق في الرؤى المشتركة بين المملكة ومصر في مجال مكافحة الفساد
سبق

تلقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس اتصالاً هاتفياً اليوم, من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية الوزير حسن عبدالشافي أحمد حيث جرى خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر على قبول دعوة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد.

يذكر أن الاتصال يأتي على هامش التحضير للاجتماع الوزاري –الأول من نوعه – لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، الذي سيُعقد -عبر الاتصال المرئي- غداً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
08:40 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
11:44 PM

تطابق في الرؤى المشتركة بين المملكة ومصر في مجال مكافحة الفساد

على هامش التحضير للاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس اتصالاً هاتفياً اليوم, من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية الوزير حسن عبدالشافي أحمد حيث جرى خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكره رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمصر على قبول دعوة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للمشاركة في الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد.

يذكر أن الاتصال يأتي على هامش التحضير للاجتماع الوزاري –الأول من نوعه – لمكافحة الفساد بمجموعة العشرين، الذي سيُعقد -عبر الاتصال المرئي- غداً تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

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