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"الصحة": تسجيل  958 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1047 خلال الـ24 ساعة الماضية

‬أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 26 أبريل 2021، تسجيل 958 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 413174 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1047 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 396604 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6913 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9657 والحالات الحرجة 1290 حالة.

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"الصحة": تسجيل  958 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1047 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

‬أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 26 أبريل 2021، تسجيل 958 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 413174 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1047 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 396604 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6913 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9657 والحالات الحرجة 1290 حالة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
03:38 PM

"الصحة": تسجيل  958 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1047 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
11,278

‬أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 26 أبريل 2021، تسجيل 958 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 413174 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1047 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 396604 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6913 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9657 والحالات الحرجة 1290 حالة.

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