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"جونسون": يدي "قاسم سليماني" "ملطختان بدماء عسكريين بريطانيين"

قال: كان يلعب دورًا شريرًا في الشرق الأوسط

أكد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، مجددًا على دعم بلاده لقرار الولايات المتحدة قتل القيادي الإيراني، قاسم سليماني، قائلاً إن يديه كانتا "ملطختين بدماء عسكريين بريطانيين".
وذكر جونسون، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني، حسب ما نقلت عنه اليوم الخميس صحيفة "تايمز"، أن سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، "كان يلعب دورًا شريرًا في الشرق الأوسط"، متهمًا إياه بـ"إمداد إرهابيين بعبوات ناسفة يدوية الصنع قتلت وأصابت عسكريين بريطانيين"، طبقاً لـ (RT).
ودعا رئيس الوزراء البريطاني جميع الأطراف إلى تخفيف التوترات القائمة حاليًا في المنطقة، ودان الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران أمس على قاعدتين تتمركز فيهما قوات أمريكية بالعراق.
وذكر جونسون أن الهجمات الإيرانية لم تسفر، حسب المعلومات المتوفرة، عن سقوط خسائر بين العسكريين الأمريكيين والبريطانيين، مضيفًا: "لا يتعين على إيران تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة بل المضي قدمًا في تخفيف التوتر".
وردًا على سؤال من زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، عن مدى شرعية اغتيال سليماني، قال جونسون إن تحديد شرعية هذه الخطوة الأمريكية ليس من واجبات بريطانيا، غير أن "الأشخاص الأكثر عقلانية متفقون على أن لدى الولايات المتحدة الحق في الدفاع عن قواعدها وعسكرييها".

قاسم سليماني

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"جونسون": يدي "قاسم سليماني" "ملطختان بدماء عسكريين بريطانيين"
سبق

أكد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، مجددًا على دعم بلاده لقرار الولايات المتحدة قتل القيادي الإيراني، قاسم سليماني، قائلاً إن يديه كانتا "ملطختين بدماء عسكريين بريطانيين".
وذكر جونسون، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني، حسب ما نقلت عنه اليوم الخميس صحيفة "تايمز"، أن سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، "كان يلعب دورًا شريرًا في الشرق الأوسط"، متهمًا إياه بـ"إمداد إرهابيين بعبوات ناسفة يدوية الصنع قتلت وأصابت عسكريين بريطانيين"، طبقاً لـ (RT).
ودعا رئيس الوزراء البريطاني جميع الأطراف إلى تخفيف التوترات القائمة حاليًا في المنطقة، ودان الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران أمس على قاعدتين تتمركز فيهما قوات أمريكية بالعراق.
وذكر جونسون أن الهجمات الإيرانية لم تسفر، حسب المعلومات المتوفرة، عن سقوط خسائر بين العسكريين الأمريكيين والبريطانيين، مضيفًا: "لا يتعين على إيران تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة بل المضي قدمًا في تخفيف التوتر".
وردًا على سؤال من زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، عن مدى شرعية اغتيال سليماني، قال جونسون إن تحديد شرعية هذه الخطوة الأمريكية ليس من واجبات بريطانيا، غير أن "الأشخاص الأكثر عقلانية متفقون على أن لدى الولايات المتحدة الحق في الدفاع عن قواعدها وعسكرييها".

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
07:45 PM

"جونسون": يدي "قاسم سليماني" "ملطختان بدماء عسكريين بريطانيين"

قال: كان يلعب دورًا شريرًا في الشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، مجددًا على دعم بلاده لقرار الولايات المتحدة قتل القيادي الإيراني، قاسم سليماني، قائلاً إن يديه كانتا "ملطختين بدماء عسكريين بريطانيين".
وذكر جونسون، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني، حسب ما نقلت عنه اليوم الخميس صحيفة "تايمز"، أن سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، "كان يلعب دورًا شريرًا في الشرق الأوسط"، متهمًا إياه بـ"إمداد إرهابيين بعبوات ناسفة يدوية الصنع قتلت وأصابت عسكريين بريطانيين"، طبقاً لـ (RT).
ودعا رئيس الوزراء البريطاني جميع الأطراف إلى تخفيف التوترات القائمة حاليًا في المنطقة، ودان الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران أمس على قاعدتين تتمركز فيهما قوات أمريكية بالعراق.
وذكر جونسون أن الهجمات الإيرانية لم تسفر، حسب المعلومات المتوفرة، عن سقوط خسائر بين العسكريين الأمريكيين والبريطانيين، مضيفًا: "لا يتعين على إيران تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة بل المضي قدمًا في تخفيف التوتر".
وردًا على سؤال من زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، عن مدى شرعية اغتيال سليماني، قال جونسون إن تحديد شرعية هذه الخطوة الأمريكية ليس من واجبات بريطانيا، غير أن "الأشخاص الأكثر عقلانية متفقون على أن لدى الولايات المتحدة الحق في الدفاع عن قواعدها وعسكرييها".

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