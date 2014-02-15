سكان "هجرة المدينة" يشكون تسرّب مياه الصرف الصحي

تسببت بروائح كريهة وتجمّع البعوض

اشتكى عدد من سكان حي "الهجرة" بالمدينة المنورة من طفح مياه الصرف الصحي. وقال أحد سكان الحي: إن بعض غرف تصريف المياه مكشوفة بدون أغطية، وإنه حاول الاتصال بطوارئ الشركة، ولكن دون جدوى، مضيفاً أن "طفح مياه الصرف الصحي وتسرب المياه تَسَبّب في روائح كريهة وتجمع للبعوض الناقل للأمراض المُعدية، يتضرر منها سكان الحي".

وطالَبوا بسرعة تجاوب الجهات المعنية مع هذه المشكلة، والتعامل معها وإزالتها فوراً.