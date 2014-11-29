أضم.. لجنة للوقوف على الأضرار التي ألحقتها الأمطار بطريق "الفحو"

فيما باشرت البلدية فتح وصيانة الطرق التابعة لها وصيانتها بعد توقف هطولها

وجّه محافظ أضم عمر السفياني رئيس مركز الأمارة بمركز ربوع العين عبدالعزيز السالمي بتشكيل لجنة للوقوف على الأضرار التي لحقت بطريق قرية الفحو (سفوح الجبال) ورصد الأضرار التي لحقت به بعد الأمطار التي هطلت على المنطقة أمس.

وباشرت اللجنة أعمالها اليوم ووقفت على طريق الفحو، ورصدت كل الأضرار والتي تمثلت في أن المنطقة جبلية، مما يتسبب في تساقط الصخور على الطريق العام عند هطول الأمطار، وكذلك عدم وجود تصريف للمياه، وقد تم إعداد تقرير مفصل بذلك ورفعه للمحافظ.

وكانت محافظة أضم قد شهدت يوم أمس أمطاراً غزيرة شملت المحافظة وكل مراكزها، وتركزت غزارة الأمطار على قرى شمال شرق المحافظة فيما باشرت بلدية أضم أعمالها في فتح الطرقات التابعة لها وصيانتها منذ توقف هطول الأمطار.