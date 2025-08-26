نجاح علاج أول حالة مستعصية لعشرينية من مرض مينيير بتقنية الحقن الموضعي بمدينة الملك عبدالله الطبية

نجح بحمد الله فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلًا في مركز صحة الرأس والعنق وجراحة قاع الجمجمة؛ من علاج مريضة بالعقد الثاني من العمر كانت تعاني من حالة مستعصية من مرض مينيير، باستخدام تقنية الحقن الموضعي.



ومرض مينيير (Ménière's disease) عبارة عن اضطراب في الأذن الداخلية يؤثر على السمع والتوازن بدرجات متفاوتة، ويتميز المرض بحدوث نوبات من الدوار والطنين وفقدان تصاعدي في حاسة السمع، عادة ما يحدث في أذن واحدة.



واستقبلت المدينة الطبية حالة المريضة؛ حيث كانت تشكو من نوبات دوار مع انخفاض في حاسة السمع، بالإضافة إلى سماع طنين بشكل دائم ودون أي استجابة للأدوية، وتم إخضاع المريضة، وبعد دراسة الحالة المرضية وعمل الفحوصات اللازمة من الفريق الطبي تقرر علاج المريضة بواسطة تقنية الحقن الموضعي؛ وهي خيار علاجي حديث يتميز عن التدخل الجراحي بالمحافظة على أجزاء الأذن الداخلية وبالتالي الحفاظ على وظيفتها من سمع وتوازن.



وأُجري الحقن للمريضة من قبل الدكتور فارس بن عيضة الغامدي تحت التخدير الموضعي، كما أشرف استشاري أمراض السمع والاتزان الدكتور السعيد ثابت، على علاج المريضة حتى استقرت حالتها واستجابت للعلاج وتماثلت ولله الحمد والمنة للشفاء.



ويعتبر مركز صحة الرأس والعنق وجراحة قاع الجمجمة بالمدينة الطبية؛ من المراكز الرائدة في استقبال مثل هذه الحالات والتعامل معها بكفاءة عالية؛ لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانيات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة؛ لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة؛ وتحقيقاً للرؤية الطموحة ٢٠٣٠.