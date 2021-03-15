النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ينفّذ 67 ألف ساعة تطوعية

عبر 24 مبادرة نفّذها 323 متطوعًا لصالح 168 ألف شخص

ساهمت أقسام مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع للتجمع الصحي الأول بمدينة الرياض، في تقديم عدة مبادرات في مجالات مختلفة، بلغت نحو 24 مبادرة من خلال 323 متطوعًا، واستفاد منها نحو 168 ألف شخص، بإجمالي عدد ساعات تطوعية 67.828 ساعة.

وشاركت في مبادرات المستشفى "جمعية إنسان- جمعية الدعوة والإرشاد- جمعية تراحم- بلدية منطقة الشفا- جمعية بنيان- مراكز تحفيظ القرآن".

وحرص مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل على تنشيط العمل التطوعي في المجال الصحي على إطلاق العديد من المبادرات، بمشاركة بعض الجهات والجمعيات الخيرية.

وقالت رئيس قسم التطوع الأخصائية أول وسمية الحترش: إن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة بإشراك متطوعين محترفين وتقديم المساعدة لمن يحتاجها من أفراد المجتمع وكل فئاته من خلال تقديم الرعاية الطبية، والتثقيف الصحي للمجتمع والتوعية، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية من خلال الجهود التطوعية وتنمية مهارات وقدرات المتطوعين المحترفين لإيصال رسالة المستشفى وتحقيق أعلى قدر من الأهداف.

وأضافت: نحرص بكل دقة على متابعة البرامج التطوعية الصحية والتأهيلية والترفيهية، داخل المستشفى وخارجه بالشكل الذي يساند في تجويد الخدمات الصحية والفوائد العائدة للمجتمع.

وأردفت: يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تحفيز برامج العمل التطوعي واستثمار الطاقات والكوادر البشرية المؤهلة؛ حيث يُعد العمل التطوعي في المجال الصحي أو تقديم الرعاية الصحية التطوعية هدفًا من أهم أهداف ومجالات التطوع، وتماشيًا مع برنامج جودة الحياة من نشر ثقافة العمل التطوعي، وما توليه وزارة الصحة -ممثلة في مركز التطوع- من رؤية الوصول إلى إجمالي مليون متطوع سنويًّا.

وأشارت رئيس قسم التطوع إلى أن جهود العمل التطوعي في المجال الصحي، ساهمت في عقد المشاركات المجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والفِرَق التطوعية المساعدة والمهتمة بالمجال الصحي والمشاركة في تطعيمات الإنفلونزا في عدة جهات حكومية.

مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ينفّذ 67 ألف ساعة تطوعية
سبق

ساهمت أقسام مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع للتجمع الصحي الأول بمدينة الرياض، في تقديم عدة مبادرات في مجالات مختلفة، بلغت نحو 24 مبادرة من خلال 323 متطوعًا، واستفاد منها نحو 168 ألف شخص، بإجمالي عدد ساعات تطوعية 67.828 ساعة.

وشاركت في مبادرات المستشفى "جمعية إنسان- جمعية الدعوة والإرشاد- جمعية تراحم- بلدية منطقة الشفا- جمعية بنيان- مراكز تحفيظ القرآن".

وحرص مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل على تنشيط العمل التطوعي في المجال الصحي على إطلاق العديد من المبادرات، بمشاركة بعض الجهات والجمعيات الخيرية.

وقالت رئيس قسم التطوع الأخصائية أول وسمية الحترش: إن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة بإشراك متطوعين محترفين وتقديم المساعدة لمن يحتاجها من أفراد المجتمع وكل فئاته من خلال تقديم الرعاية الطبية، والتثقيف الصحي للمجتمع والتوعية، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية من خلال الجهود التطوعية وتنمية مهارات وقدرات المتطوعين المحترفين لإيصال رسالة المستشفى وتحقيق أعلى قدر من الأهداف.

وأضافت: نحرص بكل دقة على متابعة البرامج التطوعية الصحية والتأهيلية والترفيهية، داخل المستشفى وخارجه بالشكل الذي يساند في تجويد الخدمات الصحية والفوائد العائدة للمجتمع.

وأردفت: يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تحفيز برامج العمل التطوعي واستثمار الطاقات والكوادر البشرية المؤهلة؛ حيث يُعد العمل التطوعي في المجال الصحي أو تقديم الرعاية الصحية التطوعية هدفًا من أهم أهداف ومجالات التطوع، وتماشيًا مع برنامج جودة الحياة من نشر ثقافة العمل التطوعي، وما توليه وزارة الصحة -ممثلة في مركز التطوع- من رؤية الوصول إلى إجمالي مليون متطوع سنويًّا.

وأشارت رئيس قسم التطوع إلى أن جهود العمل التطوعي في المجال الصحي، ساهمت في عقد المشاركات المجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والفِرَق التطوعية المساعدة والمهتمة بالمجال الصحي والمشاركة في تطعيمات الإنفلونزا في عدة جهات حكومية.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
02:12 PM

مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ينفّذ 67 ألف ساعة تطوعية

عبر 24 مبادرة نفّذها 323 متطوعًا لصالح 168 ألف شخص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
211

ساهمت أقسام مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل التابع للتجمع الصحي الأول بمدينة الرياض، في تقديم عدة مبادرات في مجالات مختلفة، بلغت نحو 24 مبادرة من خلال 323 متطوعًا، واستفاد منها نحو 168 ألف شخص، بإجمالي عدد ساعات تطوعية 67.828 ساعة.

وشاركت في مبادرات المستشفى "جمعية إنسان- جمعية الدعوة والإرشاد- جمعية تراحم- بلدية منطقة الشفا- جمعية بنيان- مراكز تحفيظ القرآن".

وحرص مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل على تنشيط العمل التطوعي في المجال الصحي على إطلاق العديد من المبادرات، بمشاركة بعض الجهات والجمعيات الخيرية.

وقالت رئيس قسم التطوع الأخصائية أول وسمية الحترش: إن مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة بإشراك متطوعين محترفين وتقديم المساعدة لمن يحتاجها من أفراد المجتمع وكل فئاته من خلال تقديم الرعاية الطبية، والتثقيف الصحي للمجتمع والتوعية، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية من خلال الجهود التطوعية وتنمية مهارات وقدرات المتطوعين المحترفين لإيصال رسالة المستشفى وتحقيق أعلى قدر من الأهداف.

وأضافت: نحرص بكل دقة على متابعة البرامج التطوعية الصحية والتأهيلية والترفيهية، داخل المستشفى وخارجه بالشكل الذي يساند في تجويد الخدمات الصحية والفوائد العائدة للمجتمع.

وأردفت: يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في تحفيز برامج العمل التطوعي واستثمار الطاقات والكوادر البشرية المؤهلة؛ حيث يُعد العمل التطوعي في المجال الصحي أو تقديم الرعاية الصحية التطوعية هدفًا من أهم أهداف ومجالات التطوع، وتماشيًا مع برنامج جودة الحياة من نشر ثقافة العمل التطوعي، وما توليه وزارة الصحة -ممثلة في مركز التطوع- من رؤية الوصول إلى إجمالي مليون متطوع سنويًّا.

وأشارت رئيس قسم التطوع إلى أن جهود العمل التطوعي في المجال الصحي، ساهمت في عقد المشاركات المجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية والفِرَق التطوعية المساعدة والمهتمة بالمجال الصحي والمشاركة في تطعيمات الإنفلونزا في عدة جهات حكومية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,088
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,243
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,415

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة