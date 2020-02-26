النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كراني": هيجان وارتفاع موج جدة يعود لنشاط الرياح لشمالية غربية.. والحالة تكررت

تسبَّب في اصطدامه بالسيارات المارة بالكورنيش وتعرُّض أحد المطاعم لأضرار وخسائر

"كراني": هيجان وارتفاع موج جدة يعود لنشاط الرياح لشمالية غربية.. والحالة تكررت

أوعز خبير الأرصاد حسن كراني في تصريح لـ"سبق" هيجان وارتفاع الموج على كورنيش جدة مساء الثلاثاء وما تسببه في اصطدامه بالسيارات والمارة وتعرض أحد المطاعم لأضرار وخسائر وتحويل مسار مؤقتًا، بسبب نشاط الرياح الشمالية لشمالية غربية أدت لارتفاعه كاشفًا أن الحالة سبق أن تكررت قديمًا وأنه تم الإعلان عنها في النشرة الجوية.


وأظهرت مقاطع متداولة عدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم أمس، هيجان وارتفاع الموج على كورنيش جدة؛ ما تسبَّب في اصطدامه بالسيارات المارة، وتعرُّض أحد المطاعم لأضرار وخسائر، جارٍ حصرها، وتحويل حركة السير مؤقتًا.

وفي غضون ذلك، استنفرت الحالة جهات حكومية عدة مساء اليوم وشملت: أمانة محافظة جدة، والدفاع المدني، وحرس الحدود، والمرور للمتابعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كراني": هيجان وارتفاع موج جدة يعود لنشاط الرياح لشمالية غربية.. والحالة تكررت
سبق

"كراني": هيجان وارتفاع موج جدة يعود لنشاط الرياح لشمالية غربية.. والحالة تكررت

أوعز خبير الأرصاد حسن كراني في تصريح لـ"سبق" هيجان وارتفاع الموج على كورنيش جدة مساء الثلاثاء وما تسببه في اصطدامه بالسيارات والمارة وتعرض أحد المطاعم لأضرار وخسائر وتحويل مسار مؤقتًا، بسبب نشاط الرياح الشمالية لشمالية غربية أدت لارتفاعه كاشفًا أن الحالة سبق أن تكررت قديمًا وأنه تم الإعلان عنها في النشرة الجوية.


وأظهرت مقاطع متداولة عدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم أمس، هيجان وارتفاع الموج على كورنيش جدة؛ ما تسبَّب في اصطدامه بالسيارات المارة، وتعرُّض أحد المطاعم لأضرار وخسائر، جارٍ حصرها، وتحويل حركة السير مؤقتًا.

وفي غضون ذلك، استنفرت الحالة جهات حكومية عدة مساء اليوم وشملت: أمانة محافظة جدة، والدفاع المدني، وحرس الحدود، والمرور للمتابعة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
12:42 AM

"كراني": هيجان وارتفاع موج جدة يعود لنشاط الرياح لشمالية غربية.. والحالة تكررت

تسبَّب في اصطدامه بالسيارات المارة بالكورنيش وتعرُّض أحد المطاعم لأضرار وخسائر

A A A
سعود الدعجاني - جدة
3
7,257

"كراني": هيجان وارتفاع موج جدة يعود لنشاط الرياح لشمالية غربية.. والحالة تكررت

أوعز خبير الأرصاد حسن كراني في تصريح لـ"سبق" هيجان وارتفاع الموج على كورنيش جدة مساء الثلاثاء وما تسببه في اصطدامه بالسيارات والمارة وتعرض أحد المطاعم لأضرار وخسائر وتحويل مسار مؤقتًا، بسبب نشاط الرياح الشمالية لشمالية غربية أدت لارتفاعه كاشفًا أن الحالة سبق أن تكررت قديمًا وأنه تم الإعلان عنها في النشرة الجوية.


وأظهرت مقاطع متداولة عدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم أمس، هيجان وارتفاع الموج على كورنيش جدة؛ ما تسبَّب في اصطدامه بالسيارات المارة، وتعرُّض أحد المطاعم لأضرار وخسائر، جارٍ حصرها، وتحويل حركة السير مؤقتًا.

وفي غضون ذلك، استنفرت الحالة جهات حكومية عدة مساء اليوم وشملت: أمانة محافظة جدة، والدفاع المدني، وحرس الحدود، والمرور للمتابعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,818
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,242
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,644
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,942

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة