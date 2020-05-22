أعلن أبناء جمال خاشقجي العفو عن من قتل والدهم جمال خاشقجي رحمه الله . وأصدروا بياناً صباح اليوم قالوا فيه : "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابة الكريم "وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين" . وأضافوا نعلن العفو عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى ، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل.

أبناء جمال خاشقجي : عفونا عن من قتل والدنا لوجه الله تعالى خالد الشاماني سبق 2020-05-22 أعلن أبناء جمال خاشقجي العفو عن من قتل والدهم جمال خاشقجي رحمه الله .



وأصدروا بياناً صباح اليوم قالوا فيه : "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابة الكريم "وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين" .



وأضافوا نعلن العفو عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى ، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 02:59 AM

اخر تعديل 22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 06:46 AM

أبناء جمال خاشقجي : عفونا عن من قتل والدنا لوجه الله تعالى





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أعلن أبناء جمال خاشقجي العفو عن من قتل والدهم جمال خاشقجي رحمه الله .



وأصدروا بياناً صباح اليوم قالوا فيه : "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابة الكريم "وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين" .



وأضافوا نعلن العفو عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى ، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل.