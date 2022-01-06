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"شتاء درب زبيدة" يكثف فعالياته خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

100 فعالية متنوعة موزعة على المواقع المختلفة والسوق القديم وقصر المؤسس

يكثف "شتاء درب زبيدة" - الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ببلدة لينة التاريخية - فعالياته المتنوعة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي بدأت اليوم، بإقامة نحو 100 فعالية متنوعة، موزعة على مواقع الفعاليات في السوق القديم وقصر الملك عبدالعزيز ومنطقة الألعاب.

وفي التفاصيل، تضمنت الفعاليات : سوق الأسر المنتجة، والمحال التجارية، والمتحف، وفريق ماجيك فيت Fire show، وفرقة عبية، والعرضة النجدية والدوسرية، وأمسيات غنائية، والكمان، وعازف الربابة، والألعاب الخارجية، والإلكترونية، والكرنفالية، وفن المزمار الينبعاوي، والخبيتي، والسامري، وعزف القانون، وفرقة تفاريح الترفيهية، ومسردية، وعروض التوازن، وفولكلور الدحة، وأمسيات شعرية، وغيرها من الفعاليات، بالإضافة إلى دورات تدريبية متنوعة، مثل مفهوم الأمن السيبراني، وتقنيات تصميم المواقع الإلكترونية لجذب السياح، ومهارات البيع والتحصيل وخدمة العملاء، وكيف تبدأ مشروعك السياحي، وتسويق الوجهات السياحية.

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"شتاء درب زبيدة" يكثف فعالياته خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
سبق

يكثف "شتاء درب زبيدة" - الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ببلدة لينة التاريخية - فعالياته المتنوعة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي بدأت اليوم، بإقامة نحو 100 فعالية متنوعة، موزعة على مواقع الفعاليات في السوق القديم وقصر الملك عبدالعزيز ومنطقة الألعاب.

وفي التفاصيل، تضمنت الفعاليات : سوق الأسر المنتجة، والمحال التجارية، والمتحف، وفريق ماجيك فيت Fire show، وفرقة عبية، والعرضة النجدية والدوسرية، وأمسيات غنائية، والكمان، وعازف الربابة، والألعاب الخارجية، والإلكترونية، والكرنفالية، وفن المزمار الينبعاوي، والخبيتي، والسامري، وعزف القانون، وفرقة تفاريح الترفيهية، ومسردية، وعروض التوازن، وفولكلور الدحة، وأمسيات شعرية، وغيرها من الفعاليات، بالإضافة إلى دورات تدريبية متنوعة، مثل مفهوم الأمن السيبراني، وتقنيات تصميم المواقع الإلكترونية لجذب السياح، ومهارات البيع والتحصيل وخدمة العملاء، وكيف تبدأ مشروعك السياحي، وتسويق الوجهات السياحية.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
10:19 PM

"شتاء درب زبيدة" يكثف فعالياته خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

100 فعالية متنوعة موزعة على المواقع المختلفة والسوق القديم وقصر المؤسس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
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يكثف "شتاء درب زبيدة" - الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ببلدة لينة التاريخية - فعالياته المتنوعة خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني التي بدأت اليوم، بإقامة نحو 100 فعالية متنوعة، موزعة على مواقع الفعاليات في السوق القديم وقصر الملك عبدالعزيز ومنطقة الألعاب.

وفي التفاصيل، تضمنت الفعاليات : سوق الأسر المنتجة، والمحال التجارية، والمتحف، وفريق ماجيك فيت Fire show، وفرقة عبية، والعرضة النجدية والدوسرية، وأمسيات غنائية، والكمان، وعازف الربابة، والألعاب الخارجية، والإلكترونية، والكرنفالية، وفن المزمار الينبعاوي، والخبيتي، والسامري، وعزف القانون، وفرقة تفاريح الترفيهية، ومسردية، وعروض التوازن، وفولكلور الدحة، وأمسيات شعرية، وغيرها من الفعاليات، بالإضافة إلى دورات تدريبية متنوعة، مثل مفهوم الأمن السيبراني، وتقنيات تصميم المواقع الإلكترونية لجذب السياح، ومهارات البيع والتحصيل وخدمة العملاء، وكيف تبدأ مشروعك السياحي، وتسويق الوجهات السياحية.

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