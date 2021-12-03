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اختتام فعاليات المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١"

بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة من بينهم السعودية

اختتمت فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) الذي استضافته مصر على مدار أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة من بينهم المملكة.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري المهندس محمد أحمد مرسي في ختام فعاليات المعرض عددًا من أجنحة الشركات العالمية المشاركة بالمعرض من بينهم جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية.

وعُرض خلال فعاليات المعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما جذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

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اختتام فعاليات المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١"
سبق

اختتمت فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) الذي استضافته مصر على مدار أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة من بينهم المملكة.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري المهندس محمد أحمد مرسي في ختام فعاليات المعرض عددًا من أجنحة الشركات العالمية المشاركة بالمعرض من بينهم جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية.

وعُرض خلال فعاليات المعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما جذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
02:04 AM

اختتام فعاليات المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١"

بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة من بينهم السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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اختتمت فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) الذي استضافته مصر على مدار أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة من بينهم المملكة.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري المهندس محمد أحمد مرسي في ختام فعاليات المعرض عددًا من أجنحة الشركات العالمية المشاركة بالمعرض من بينهم جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية.

وعُرض خلال فعاليات المعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما جذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,102
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,502
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,294
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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