اختتمت فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) الذي استضافته مصر على مدار أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة من بينهم المملكة. وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري المهندس محمد أحمد مرسي في ختام فعاليات المعرض عددًا من أجنحة الشركات العالمية المشاركة بالمعرض من بينهم جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية. وعُرض خلال فعاليات المعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما جذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

اختتام فعاليات المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-03 اختتمت فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) الذي استضافته مصر على مدار أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة من بينهم المملكة.



وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري المهندس محمد أحمد مرسي في ختام فعاليات المعرض عددًا من أجنحة الشركات العالمية المشاركة بالمعرض من بينهم جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية.



وعُرض خلال فعاليات المعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما جذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443 02:04 AM

اختتام فعاليات المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١" بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة من بينهم السعودية





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اختتمت فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) الذي استضافته مصر على مدار أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة من بينهم المملكة.



وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري المهندس محمد أحمد مرسي في ختام فعاليات المعرض عددًا من أجنحة الشركات العالمية المشاركة بالمعرض من بينهم جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية.



وعُرض خلال فعاليات المعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما جذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.