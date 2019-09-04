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الإصابة تبعد فانيفا والنجعي عن تدريبات أبها

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها تدريباته اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الحديثي.

وقد استهل التدريب مدرب اللياقة البدنية عبدالله السليمان بتمارين إحماء وقد ركز على الجوانب اللياقية لرفع معدل اللياقة البدنية ، بعد ذلك أجرى مدرب الفريق عبدالرزاق الشابي مناورة على منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات غياب المهاجم فانيفا أندرياتسيما للإصابة، وكذلك اللاعب أحمد النجعي، كما غاب عن التدريبات اللاعب الجزائري مهدي تاهرات بسبب انضمامه لمنتخب بلاده.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإصابة تبعد فانيفا والنجعي عن تدريبات أبها
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها تدريباته اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الحديثي.

وقد استهل التدريب مدرب اللياقة البدنية عبدالله السليمان بتمارين إحماء وقد ركز على الجوانب اللياقية لرفع معدل اللياقة البدنية ، بعد ذلك أجرى مدرب الفريق عبدالرزاق الشابي مناورة على منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات غياب المهاجم فانيفا أندرياتسيما للإصابة، وكذلك اللاعب أحمد النجعي، كما غاب عن التدريبات اللاعب الجزائري مهدي تاهرات بسبب انضمامه لمنتخب بلاده.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
12:05 AM

الإصابة تبعد فانيفا والنجعي عن تدريبات أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها تدريباته اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد الحديثي.

وقد استهل التدريب مدرب اللياقة البدنية عبدالله السليمان بتمارين إحماء وقد ركز على الجوانب اللياقية لرفع معدل اللياقة البدنية ، بعد ذلك أجرى مدرب الفريق عبدالرزاق الشابي مناورة على منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات غياب المهاجم فانيفا أندرياتسيما للإصابة، وكذلك اللاعب أحمد النجعي، كما غاب عن التدريبات اللاعب الجزائري مهدي تاهرات بسبب انضمامه لمنتخب بلاده.

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