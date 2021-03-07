"التحالف" يعلن بدء عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية.
وقال التحالف: العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة #صنعاء وعدد من المحافظات.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية.
وقال التحالف: العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة #صنعاء وعدد من المحافظات.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية.
وقال التحالف: العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة #صنعاء وعدد من المحافظات.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية.
وقال التحالف: العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة #صنعاء وعدد من المحافظات.