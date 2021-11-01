"الغذاء والدواء": "تيقظ" تُتيح إمكانية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية ومنتجات التجميل

قالت: بجانب حالات التسمّم والأخطاء الدوائية أو أيّ خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية

أكّدت هيئة الغذاء والدواء أن منصة تيقظ تتيح إمكانية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية ومنتجات التجميل، عبر تطبيق طمني أو الموقع الإلكتروني.

ولفتت الهيئة إلى أن التيقظ الدوائي هو خدمة تتيح للجميع الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية ومنتجات التجميل والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية والإبلاغ عن حالات التسمّم الغذائي.

وأشارت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر إلى أن آلية الإبلاغ تكون عن الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية ولقاحات كوفيد-19، ومنتجات التجميل، وحالات التسمّم الغذائي، ونقص كميات الأدوية والأخطاء الدوائية أو أيّ خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.