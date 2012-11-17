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مظاهرة حاشدة ضد الانقلاب في الخرطوم.. وقطع خدمة الهاتف داخل البلاد

المحتجون طالبوا بحكم مدني

نظّم مُحتجون سودانيون، اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة ضد القرارات التي أعلنها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مطالبين بحكم مدني في البلاد.

ونقلت "رويترز" عن شاهد أن خدمة الهاتف المحمول داخل السودان، انقطعت قبيل أحدث جولة من الاحتجاجات المناهضة للجيش مزمعة اليوم الأربعاء في العاصمة الخرطوم.

وخدمات اتصال الهواتف المحمولة بالإنترنت معطلة في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، بالرغم من إصدار قاضٍ عدة أوامر بإعادتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مظاهرة حاشدة ضد الانقلاب في الخرطوم.. وقطع خدمة الهاتف داخل البلاد
سبق

نظّم مُحتجون سودانيون، اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة ضد القرارات التي أعلنها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مطالبين بحكم مدني في البلاد.

ونقلت "رويترز" عن شاهد أن خدمة الهاتف المحمول داخل السودان، انقطعت قبيل أحدث جولة من الاحتجاجات المناهضة للجيش مزمعة اليوم الأربعاء في العاصمة الخرطوم.

وخدمات اتصال الهواتف المحمولة بالإنترنت معطلة في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، بالرغم من إصدار قاضٍ عدة أوامر بإعادتها.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
03:43 PM

مظاهرة حاشدة ضد الانقلاب في الخرطوم.. وقطع خدمة الهاتف داخل البلاد

المحتجون طالبوا بحكم مدني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّم مُحتجون سودانيون، اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة ضد القرارات التي أعلنها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مطالبين بحكم مدني في البلاد.

ونقلت "رويترز" عن شاهد أن خدمة الهاتف المحمول داخل السودان، انقطعت قبيل أحدث جولة من الاحتجاجات المناهضة للجيش مزمعة اليوم الأربعاء في العاصمة الخرطوم.

وخدمات اتصال الهواتف المحمولة بالإنترنت معطلة في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، بالرغم من إصدار قاضٍ عدة أوامر بإعادتها.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,580
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,195
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,185
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,229

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