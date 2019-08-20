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الصوينع يبشّر مزارعي القصيم: سنقضي على سوسة النخيل العام المقبل

أمير المنطقة كان قد أمر بتأسيس لجنة عليا برئاسته وعضوية جهات عدة

زفَّ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع؛ البشرى للمزارعين بالإعلان عن القضاء على سوسة النخيل بالقصيم بالكامل بنهاية عام ٢٠٢٠م.

وبيّن أن ذلك يأتي كثمرة لتوجيه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، الذي أمر بتأسيس لجنة عليا قبل ثلاثة أعوام برئاسته وعضوية عدد من الجهات المعنية وكبار المزارعين، وهي الأولى من نوعها في المملكة، فرَسَمَت خريطة طريق وحدَّدَت الهدف، وهو القضاء على هذه الآفة التي كادت تفتك بالنخيل الذي وضعت المملكة منتجاتها كأحد أهداف رؤيتها في ٢٠٣٠م، بزيادة تصديرها إلى دول العالم.

وعبّر الصوينع؛ خلال زيارته مهرجان تمور بريدة، عن إعجابه بالتقدم الملموس للمهرجان عاماً بعد آخر، فلم يعد يخص المنطقة فحسب؛ بل ارتقى إلى مستوى الوطن حتى قلّ نظيره على مستوى العالم، مؤكداً دور فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة مع المزارعين؛ حيث يبدأ من المزرعة بالتوجيه والدعم والتدريب، لافتاً النظر أنهم وبطلب من المشرف العام على مهرجان تمور بريدة الدكتور خالد النقيدان؛ وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة، أتاحوا للمزارعين والتجار الحصول على شهادة تصدير من داخل أروقة مهرجان التمور، وهي من الخدمات التكاملية التي يوفرها المهرجان تسهيلاً للتجار والمشترين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصوينع يبشّر مزارعي القصيم: سنقضي على سوسة النخيل العام المقبل
سبق

زفَّ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع؛ البشرى للمزارعين بالإعلان عن القضاء على سوسة النخيل بالقصيم بالكامل بنهاية عام ٢٠٢٠م.

وبيّن أن ذلك يأتي كثمرة لتوجيه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، الذي أمر بتأسيس لجنة عليا قبل ثلاثة أعوام برئاسته وعضوية عدد من الجهات المعنية وكبار المزارعين، وهي الأولى من نوعها في المملكة، فرَسَمَت خريطة طريق وحدَّدَت الهدف، وهو القضاء على هذه الآفة التي كادت تفتك بالنخيل الذي وضعت المملكة منتجاتها كأحد أهداف رؤيتها في ٢٠٣٠م، بزيادة تصديرها إلى دول العالم.

وعبّر الصوينع؛ خلال زيارته مهرجان تمور بريدة، عن إعجابه بالتقدم الملموس للمهرجان عاماً بعد آخر، فلم يعد يخص المنطقة فحسب؛ بل ارتقى إلى مستوى الوطن حتى قلّ نظيره على مستوى العالم، مؤكداً دور فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة مع المزارعين؛ حيث يبدأ من المزرعة بالتوجيه والدعم والتدريب، لافتاً النظر أنهم وبطلب من المشرف العام على مهرجان تمور بريدة الدكتور خالد النقيدان؛ وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة، أتاحوا للمزارعين والتجار الحصول على شهادة تصدير من داخل أروقة مهرجان التمور، وهي من الخدمات التكاملية التي يوفرها المهرجان تسهيلاً للتجار والمشترين.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
08:31 AM

الصوينع يبشّر مزارعي القصيم: سنقضي على سوسة النخيل العام المقبل

أمير المنطقة كان قد أمر بتأسيس لجنة عليا برئاسته وعضوية جهات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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زفَّ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع؛ البشرى للمزارعين بالإعلان عن القضاء على سوسة النخيل بالقصيم بالكامل بنهاية عام ٢٠٢٠م.

وبيّن أن ذلك يأتي كثمرة لتوجيه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، الذي أمر بتأسيس لجنة عليا قبل ثلاثة أعوام برئاسته وعضوية عدد من الجهات المعنية وكبار المزارعين، وهي الأولى من نوعها في المملكة، فرَسَمَت خريطة طريق وحدَّدَت الهدف، وهو القضاء على هذه الآفة التي كادت تفتك بالنخيل الذي وضعت المملكة منتجاتها كأحد أهداف رؤيتها في ٢٠٣٠م، بزيادة تصديرها إلى دول العالم.

وعبّر الصوينع؛ خلال زيارته مهرجان تمور بريدة، عن إعجابه بالتقدم الملموس للمهرجان عاماً بعد آخر، فلم يعد يخص المنطقة فحسب؛ بل ارتقى إلى مستوى الوطن حتى قلّ نظيره على مستوى العالم، مؤكداً دور فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة مع المزارعين؛ حيث يبدأ من المزرعة بالتوجيه والدعم والتدريب، لافتاً النظر أنهم وبطلب من المشرف العام على مهرجان تمور بريدة الدكتور خالد النقيدان؛ وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة، أتاحوا للمزارعين والتجار الحصول على شهادة تصدير من داخل أروقة مهرجان التمور، وهي من الخدمات التكاملية التي يوفرها المهرجان تسهيلاً للتجار والمشترين.

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