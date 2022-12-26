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الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا

بسبب ظهور مرض جنون البقر

أصدرت الإدارة العامة للجمارك في الكويت قراراً بفرض حظرٍ مؤقتٍ على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة إلى الكويت، وذلك بسبب ظهور مرض جنون البقر في بريطانيا.

وقالت الإدارة إن القرار جاء بناءً على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

كما تضمنت تعليمات الجمارك فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ الواردة من كازاخستان، وبولندا، وهنغاريا، وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

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الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا
سبق

أصدرت الإدارة العامة للجمارك في الكويت قراراً بفرض حظرٍ مؤقتٍ على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة إلى الكويت، وذلك بسبب ظهور مرض جنون البقر في بريطانيا.

وقالت الإدارة إن القرار جاء بناءً على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

كما تضمنت تعليمات الجمارك فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ الواردة من كازاخستان، وبولندا، وهنغاريا، وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
08:46 AM

الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا

بسبب ظهور مرض جنون البقر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الإدارة العامة للجمارك في الكويت قراراً بفرض حظرٍ مؤقتٍ على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة إلى الكويت، وذلك بسبب ظهور مرض جنون البقر في بريطانيا.

وقالت الإدارة إن القرار جاء بناءً على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

كما تضمنت تعليمات الجمارك فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ الواردة من كازاخستان، وبولندا، وهنغاريا، وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

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