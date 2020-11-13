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أمير الرياض: رؤية 2030 مشروع وطني سيحقق أهدافه باهتمام ومتابعة ولي العهد

أكد أنه كشف حجم التحديات التي تجاوزتها المملكة

نوه أمير منطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أكد أن سياسة هذه البلاد قائمة دائمًا على الوضوح والشمولية وتصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق حياة كريمة له، ولكل من يقيم على أرض هذه البلاد المباركة.

وقال أمير الرياض: "ما أشار له سمو ولي العهد من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر وذلك في أقل من 4 سنوات فقط؛ ليؤكد أن هذه الرؤية وضعت لتكون مشروعًا وطنيًّا سيحقق -بإذن الله- جميع أهدافه التي يسعى لها في ظل المتابعة والاهتمام الشخصي لسمو ولي العهد بكل التفاصيل التي تحقق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز".

وأضاف: "حديث سمو ولي العهد -حفظه الله- كشف حجم التحديات على جميع المستويات التي تم -ولله الحمد- تجاوزها، وتحقيق المنجزات بما يفوق التوقعات؛ وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".

وسأل أمير الرياض، اللهَ العلي القدير أن يُمِد خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد بعونه وتوفيقه؛ لتحقيق ما يصبو له الوطن والمواطن والمقيم.

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أمير الرياض: رؤية 2030 مشروع وطني سيحقق أهدافه باهتمام ومتابعة ولي العهد
سبق

نوه أمير منطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أكد أن سياسة هذه البلاد قائمة دائمًا على الوضوح والشمولية وتصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق حياة كريمة له، ولكل من يقيم على أرض هذه البلاد المباركة.

وقال أمير الرياض: "ما أشار له سمو ولي العهد من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر وذلك في أقل من 4 سنوات فقط؛ ليؤكد أن هذه الرؤية وضعت لتكون مشروعًا وطنيًّا سيحقق -بإذن الله- جميع أهدافه التي يسعى لها في ظل المتابعة والاهتمام الشخصي لسمو ولي العهد بكل التفاصيل التي تحقق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز".

وأضاف: "حديث سمو ولي العهد -حفظه الله- كشف حجم التحديات على جميع المستويات التي تم -ولله الحمد- تجاوزها، وتحقيق المنجزات بما يفوق التوقعات؛ وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".

وسأل أمير الرياض، اللهَ العلي القدير أن يُمِد خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد بعونه وتوفيقه؛ لتحقيق ما يصبو له الوطن والمواطن والمقيم.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
06:48 PM

أمير الرياض: رؤية 2030 مشروع وطني سيحقق أهدافه باهتمام ومتابعة ولي العهد

أكد أنه كشف حجم التحديات التي تجاوزتها المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوه أمير منطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أكد أن سياسة هذه البلاد قائمة دائمًا على الوضوح والشمولية وتصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق حياة كريمة له، ولكل من يقيم على أرض هذه البلاد المباركة.

وقال أمير الرياض: "ما أشار له سمو ولي العهد من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة المعاصر وذلك في أقل من 4 سنوات فقط؛ ليؤكد أن هذه الرؤية وضعت لتكون مشروعًا وطنيًّا سيحقق -بإذن الله- جميع أهدافه التي يسعى لها في ظل المتابعة والاهتمام الشخصي لسمو ولي العهد بكل التفاصيل التي تحقق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز".

وأضاف: "حديث سمو ولي العهد -حفظه الله- كشف حجم التحديات على جميع المستويات التي تم -ولله الحمد- تجاوزها، وتحقيق المنجزات بما يفوق التوقعات؛ وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق لهذا الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله".

وسأل أمير الرياض، اللهَ العلي القدير أن يُمِد خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد بعونه وتوفيقه؛ لتحقيق ما يصبو له الوطن والمواطن والمقيم.

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