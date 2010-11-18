أعلنت وزارة الحرس الوطني، وجود وظائف شاغرة لديها على البنود، وسيتم قبول الطلبات عن طريق موقع الوزارة (www.sang.gov.sa) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 1440هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 14 / 3 / 1440هـ.
"الحرس الوطني" تعلن وظائف شاغرة على "البنود"
أعلنت وزارة الحرس الوطني، وجود وظائف شاغرة لديها على البنود، وسيتم قبول الطلبات عن طريق موقع الوزارة (www.sang.gov.sa) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 1440هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 14 / 3 / 1440هـ.
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"الحرس الوطني" تعلن وظائف شاغرة على "البنود"عبدالله البرقاوي سبق 2018-11-18
18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
12:17 PM
"الحرس الوطني" تعلن وظائف شاغرة على "البنود"
أعلنت وزارة الحرس الوطني، وجود وظائف شاغرة لديها على البنود، وسيتم قبول الطلبات عن طريق موقع الوزارة (www.sang.gov.sa) اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 3 / 1440هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 14 / 3 / 1440هـ.
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