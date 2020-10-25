"الموارد البشرية" تعلن تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات بمطار الملك عبدالعزيز

مدير عام المطار وجّه شكره لجميع القطاعات الحكومية المشاركة في المشروع

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020م.

وستكون مكاتب وشركات الاستقدام مسؤولة عن استقبال وإيواء العاملات المنزليات اللاتي قامت بالتوسط في استقدامهن خلال مدة العقد، والقادمات بنظام الخروج والعودة. وقد طبقت هذه الآلية التي أُقرت في وقت سابق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

كما ستكون آلية العمل وفق الآتي: استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قِبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد إنهاء إجراءات القدوم من قِبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قِبل أصحاب العمل مباشرة، وتكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل مباشرة.

وقد دشن الوحدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور والعقيد سليمان اليوسف مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث ستتولى الوحدة الإشراف على عمل شركات ومكاتب الاستقدام وفقًا للتنظيم الجديد.

من جهة أخرى، قدم مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي شكره لكل القطاعات الحكومية المشاركة في المشروع، والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للجوازات والجمارك السعودية والقطاعات الحكومية الأخرى الداعمة، مشيدًا بالجهود الضخمة التي قدمتها الجوازات خلال الفترة الماضية عندما تولت مهمة استقبال القادمات للعمل، مشيرًا إلى أن التنظيم الجديد سيُسهم في تسهيل وتسريع إجراءات القادمات للعمل في جدة، أو القادمات للمطار كمحطة عبور من المحطات الخارجية قبل انتقالهم إلى باقي مطارات المملكة الداخلية.