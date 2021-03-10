النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شجرة تيماء.. قصة صمود بدأت بفسيلة قبل 4 عقود

تغذِّي المكان بالظل والجمال وأصبحت مَعلمًا واضحًا

ظلت شجرة، غُرست قبل أربعة عقود في أطراف محافظة تيماء، صامدة حتى اليوم، تغذي المكان بالظل والجمال. ولهذه الشجرة التي أصبحت مَعلمًا واضحًا، وهي مجاورة لسور تيماء الأثري، قصة؛ إذ ارتبط اسمها بأسبوع الشجرة، وقد غرسها سمو أمير منطقة تبوك في تلك الفترة، الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز -رحمه الله -، مع أبناء المحافظة من طلاب المدارس.

"سبق" حصلت على صورة لموقع الشجرة أثناء غرس الأمير لها قبل أربعة عقود. واستطاعت البلدية المحافظة عليها رغم حجم التطورات التي رافقت الموقع.

وشهدت المحافظة مراحل تطور كبيرة في شتى المجالات، خاصة في مجال زراعة الأشجار؛ إذ يبلغ عدد الأشجار التي قامت بزراعتها البلدية 5658 شجرة، فيما قامت بزراعة 5000 نخلة، بينما بلغت مساحة المسطحات الخضراء ما يقارب 500 ألف متر مربع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شجرة تيماء.. قصة صمود بدأت بفسيلة قبل 4 عقود
سبق

ظلت شجرة، غُرست قبل أربعة عقود في أطراف محافظة تيماء، صامدة حتى اليوم، تغذي المكان بالظل والجمال. ولهذه الشجرة التي أصبحت مَعلمًا واضحًا، وهي مجاورة لسور تيماء الأثري، قصة؛ إذ ارتبط اسمها بأسبوع الشجرة، وقد غرسها سمو أمير منطقة تبوك في تلك الفترة، الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز -رحمه الله -، مع أبناء المحافظة من طلاب المدارس.

"سبق" حصلت على صورة لموقع الشجرة أثناء غرس الأمير لها قبل أربعة عقود. واستطاعت البلدية المحافظة عليها رغم حجم التطورات التي رافقت الموقع.

وشهدت المحافظة مراحل تطور كبيرة في شتى المجالات، خاصة في مجال زراعة الأشجار؛ إذ يبلغ عدد الأشجار التي قامت بزراعتها البلدية 5658 شجرة، فيما قامت بزراعة 5000 نخلة، بينما بلغت مساحة المسطحات الخضراء ما يقارب 500 ألف متر مربع.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
11:28 PM

شجرة تيماء.. قصة صمود بدأت بفسيلة قبل 4 عقود

تغذِّي المكان بالظل والجمال وأصبحت مَعلمًا واضحًا

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
3,888

ظلت شجرة، غُرست قبل أربعة عقود في أطراف محافظة تيماء، صامدة حتى اليوم، تغذي المكان بالظل والجمال. ولهذه الشجرة التي أصبحت مَعلمًا واضحًا، وهي مجاورة لسور تيماء الأثري، قصة؛ إذ ارتبط اسمها بأسبوع الشجرة، وقد غرسها سمو أمير منطقة تبوك في تلك الفترة، الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز -رحمه الله -، مع أبناء المحافظة من طلاب المدارس.

"سبق" حصلت على صورة لموقع الشجرة أثناء غرس الأمير لها قبل أربعة عقود. واستطاعت البلدية المحافظة عليها رغم حجم التطورات التي رافقت الموقع.

وشهدت المحافظة مراحل تطور كبيرة في شتى المجالات، خاصة في مجال زراعة الأشجار؛ إذ يبلغ عدد الأشجار التي قامت بزراعتها البلدية 5658 شجرة، فيما قامت بزراعة 5000 نخلة، بينما بلغت مساحة المسطحات الخضراء ما يقارب 500 ألف متر مربع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,097
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,815
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,241

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة