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"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام العديد والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف والهدا وبني يزيد وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وجازان وصبيا وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.


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"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام العديد والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف والهدا وبني يزيد وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وجازان وصبيا وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.


25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
01:46 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة وعسير والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام العديد والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة أيضًا بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف والهدا وبني يزيد وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وجازان وصبيا وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الجمعة.


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