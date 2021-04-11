الإذاعة الإسرائيلية: "الموساد" نفَّذ هجومًا إلكترونيًّا ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية

بعد ساعات من اعتراف طهران بالحادث

نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد عن مصادر مخابراتية، لم تُسمِّها، أن جهاز الموساد الإسرائيلي نفَّذ هجومًا إلكترونيًّا، استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية، وذلك بعد ساعات من اعتراف طهران بالحادث الذي بيّنت أنه طال قسم توزيع الكهرباء بالمنشأة.

ولم تذكر الإذاعة جنسية مصادر المخابرات التي استندت إليها، وفقًا لـ"رويترز".