"نوافذ" التطوعي يُكَرّم المميزين في مساء العطاء والإنجاز

كرّمت إدارة فريق "نوافذ" التطوعي في مساء الإنجاز، مشرفي وأعضاء الفريق الذين حققوا إنجازات على مستوى أنشطة الفريق، وكذلك تميز أدائهم وإبداعهم على مستوى محيط عملهم الوظيفي والدراسي.

وجاء المُكَرّمون كالتالي: "مشرف لجنة التطوير والتدريب" عبدالله الأحمري بمناسبة تعيينه مديرًا تنفيذيًّا للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي قرطبة، و"مشرف المتابعة والتنسيق" محمد أبو خليل بمناسبة ترقيته للمرتبة السابعة في مجال عمله، و"مشرف البرامج والأنشطة" أنس البصري بمناسبة تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس من جامعة الإمام، و"عضو لجنة العلاقات العامة" عبدالعزيز الجديعي بمناسبة تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس من جامعة الإمام، و"مسؤول المركز الإعلامي" يحيى زيلع لحصوله على "المشرف المميز"، و"عضو لجنة البرامج والأنشطة" خالد العبيوي لحصوله على العضو المميز.

وعبّر المشرف العام على فريق "نوافذ" المدرب عبيد البرغش، عن سعادته بإنجاز الأعضاء والمشرفين ونجاحاتهم التي تزيد وتساهم في إنجازات الوطن وتخدم المجتمع؛ متمنين لهم التوفيق والنجاح والسداد في حياتهم العلمية والعملية.