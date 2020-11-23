الإمارات تسجّل 1065 إصابة جديدة بكورونا

حالتا وفاة ترفعان الحصيلة إلى 554 شخصاً

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و707 حالات شفاء.



وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 160.055 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 554 حالة وفاة.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 149.578 حالة.