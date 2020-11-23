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"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجّل 1065 إصابة جديدة بكورونا

حالتا وفاة ترفعان الحصيلة إلى 554 شخصاً

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و707 حالات شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 160.055 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 554 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 149.578 حالة.

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الإمارات تسجّل 1065 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و707 حالات شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 160.055 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 554 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 149.578 حالة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
02:38 PM

الإمارات تسجّل 1065 إصابة جديدة بكورونا

حالتا وفاة ترفعان الحصيلة إلى 554 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و707 حالات شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 160.055 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 554 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 149.578 حالة.

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