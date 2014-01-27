"الصحة": تسجيل 216 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 205 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، تسجيل 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367023 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 205 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358545 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6363 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2115 والحالات الحرجة 348 حالة.
"الصحة": تسجيل 216 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 205 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-27
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، تسجيل 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367023 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 205 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358545 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6363 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2115 والحالات الحرجة 348 حالة.
27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 216 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 205 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، تسجيل 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367023 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 205 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358545 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6363 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2115 والحالات الحرجة 348 حالة.