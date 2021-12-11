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"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وعرفات وعسفان ومدركة وخليص والشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف والخرمة وتربة ورنية والمويه، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

ونبَّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب والبرك، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل والحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء السبت.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وعرفات وعسفان ومدركة وخليص والشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف والخرمة وتربة ورنية والمويه، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

ونبَّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب والبرك، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل والحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء السبت.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
01:46 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وعرفات وعسفان ومدركة وخليص والشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف والخرمة وتربة ورنية والمويه، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

ونبَّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب والبرك، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل والحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء السبت.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

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