"عبدالله الدغيمان" يحتفل بزواجه من كريمة "الشدادي"

احتفل الشاب الدكتور عبدالله بن وليد الدغيمان بزواجه من كريمة محمد بن جلوي الشدادي في إحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض.
جاء ذلك وسط حضور جمع من أفراد الأسرتَيْن، وعدد من الأقارب والأعيان.
"سبق" تهنئ العروسَيْن، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب الدكتور عبدالله بن وليد الدغيمان بزواجه من كريمة محمد بن جلوي الشدادي في إحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض.
جاء ذلك وسط حضور جمع من أفراد الأسرتَيْن، وعدد من الأقارب والأعيان.
"سبق" تهنئ العروسَيْن، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب الدكتور عبدالله بن وليد الدغيمان بزواجه من كريمة محمد بن جلوي الشدادي في إحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض.
جاء ذلك وسط حضور جمع من أفراد الأسرتَيْن، وعدد من الأقارب والأعيان.
"سبق" تهنئ العروسَيْن، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب الدكتور عبدالله بن وليد الدغيمان بزواجه من كريمة محمد بن جلوي الشدادي في إحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض.
جاء ذلك وسط حضور جمع من أفراد الأسرتَيْن، وعدد من الأقارب والأعيان.
"سبق" تهنئ العروسَيْن، وتتمنى لهما حياة سعيدة.