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"سلمان للإغاثة" يواصل خدماته الطبية في اليمن ومراجعي العيادات بـ "الآلاف"

خدمات لمركز طوارئ مكافحة الأمراض الوبائية وشراكة مؤسسة طيبة للتنمية

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات، خلال شهر يوليو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 1,547 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 321 شخصًا، وعيادة التنويم 105 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 1,547 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,499 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 15 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 1,578 مريضًا، فيما نفذ 16 نشاطًا للتخلص من النفايات.

من جهة أخرى، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات، خلال شهر يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 30 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 571 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 376 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 29 مريضًا.

كما صرفت الأدوية لـ 563 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 227 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 13 مستفيدًا، فيما نفّذ 19 نشاطًا للتخلص من النفايات.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محافظة حجة اليمنية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"سلمان للإغاثة" يواصل خدماته الطبية في اليمن ومراجعي العيادات بـ "الآلاف"
سبق

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات، خلال شهر يوليو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 1,547 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 321 شخصًا، وعيادة التنويم 105 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 1,547 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,499 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 15 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 1,578 مريضًا، فيما نفذ 16 نشاطًا للتخلص من النفايات.

من جهة أخرى، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات، خلال شهر يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 30 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 571 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 376 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 29 مريضًا.

كما صرفت الأدوية لـ 563 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 227 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 13 مستفيدًا، فيما نفّذ 19 نشاطًا للتخلص من النفايات.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
02:05 PM

"سلمان للإغاثة" يواصل خدماته الطبية في اليمن ومراجعي العيادات بـ "الآلاف"

خدمات لمركز طوارئ مكافحة الأمراض الوبائية وشراكة مؤسسة طيبة للتنمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات، خلال شهر يوليو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 1,547 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 321 شخصًا، وعيادة التنويم 105 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 1,547 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,499 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 15 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ 1,578 مريضًا، فيما نفذ 16 نشاطًا للتخلص من النفايات.

من جهة أخرى، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات، خلال شهر يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 30 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 571 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 376 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 29 مريضًا.

كما صرفت الأدوية لـ 563 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 227 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 13 مستفيدًا، فيما نفّذ 19 نشاطًا للتخلص من النفايات.

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