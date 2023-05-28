مقتل وأسر 27 حوثيًّا في كمين مُحكم لقوات الجيش اليمني بالضالع

استدرج عناصر من المليشيا الإرهابية كانت تحاول التسلل من منطقتيْ هجار وشليل

قُتل 12 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأُسِر 15 آخرون أمس، في كمين نفّذه الجيش الوطني اليمني في منطقة العود شمال محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية استدرجت عناصر من المليشيا الإرهابية كانت تحاول التسلل، من منطقتيْ هجار، وشليل، باتجاه مواقع صامح (غربي منطقة مريس)، وقرية القفلة (شمالي مديرية قعطبة)؛ مما أسفر عن مقتل 12 من عناصرها، وأسر 15 آخرين؛ فيما لاذ البقية بالفرار.

من جهة أخرى، أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني -مسنودة بالمقاومة الشعبية- هجمات لمليشيا الحوثي الإرهابية في عدة مواقع بآل حميقان بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن؛ مما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.