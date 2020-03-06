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الإمارات ترصد إصابة جديدة بفيروس كورونا لطالب إماراتي

تم عزله وتعليق الدراسة بمدرسته وبدأ تعقيم المبنى ومرافقه وما حوله

أعلنت الإمارات أمس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) تعود لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره ولم يكن يشكو من أي أعراض، مشيرة إلى أنه يتلقى حاليًا الرعاية الصحية اللازمة، وحالته مستقرة.

وسارعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالتنسيق مع الجهات الصحية الرسمية والمؤسسات التعليمية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية, بما في ذلك عزل المصاب وتعليق الدراسة في المدرسة من لحظة رصد الحالة، في حين انطلقت الكوادر المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لجميع مرافق المدرسة وما حولها.

فيروس كورونا الجديد الإمارات

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الإمارات ترصد إصابة جديدة بفيروس كورونا لطالب إماراتي
سبق

أعلنت الإمارات أمس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) تعود لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره ولم يكن يشكو من أي أعراض، مشيرة إلى أنه يتلقى حاليًا الرعاية الصحية اللازمة، وحالته مستقرة.

وسارعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالتنسيق مع الجهات الصحية الرسمية والمؤسسات التعليمية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية, بما في ذلك عزل المصاب وتعليق الدراسة في المدرسة من لحظة رصد الحالة، في حين انطلقت الكوادر المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لجميع مرافق المدرسة وما حولها.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
12:25 AM

الإمارات ترصد إصابة جديدة بفيروس كورونا لطالب إماراتي

تم عزله وتعليق الدراسة بمدرسته وبدأ تعقيم المبنى ومرافقه وما حوله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعلنت الإمارات أمس تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) تعود لطالب إماراتي في السابعة عشرة من عمره ولم يكن يشكو من أي أعراض، مشيرة إلى أنه يتلقى حاليًا الرعاية الصحية اللازمة، وحالته مستقرة.

وسارعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالتنسيق مع الجهات الصحية الرسمية والمؤسسات التعليمية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية, بما في ذلك عزل المصاب وتعليق الدراسة في المدرسة من لحظة رصد الحالة، في حين انطلقت الكوادر المختصة إلى المبنى المدرسي للقيام بعمليات التعقيم اللازمة لجميع مرافق المدرسة وما حولها.

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