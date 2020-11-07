"العنود" تنظم ملتقى الاقتصاد الاجتماعي بالمملكة "الواقع والممكنات"

برعاية سعود بن فهد وبمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين والمختصين

ينظم مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى: (الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية-الواقع والممكنات)، وذلك يوم الأربعاء المقبل عبر برنامج (zoom). وذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.

ويأتي انعقاد الملتقى لعرض مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي ومجالاته ومكوناته ومستجداته، وتقييم تطبيقاته في المملكة العربية السعودية وتشخيص واقعها وممكناتها، واستشراف المستقبل، وتقديم الحلول لتطويرها وتمكينها، والتعرف على التجارب العالمية، وتبادل المعلومات والخبرات، والتنسيق والتكامل بين القطاعات، بما يعزز دور البحث العلمي في دعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

ويستهدف الملتقى: إبراز دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشخيص واقع تطبيقات الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ورصد إسهامات الأوقاف في المملكة العربية السعودية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وتطوير تجربة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد الاجتماعي، واستشراف مستقبل الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وسيشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والممارسين والمختصين بالاقتصاد الاجتماعي.

وسيطرح في الملتقى مجموعة من أوراق العمل في الاقتصاد الاجتماعي كقطاع رابع، والمفهوم والتجارب العالمية للاقتصاد الاجتماعي، والتجربة المغربية للاقتصاد الاجتماعي، وتطبيقات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تجارب وأرقام، وتجربة البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع"، وتقييم تجربة المسؤولية المجتمعية في المملكة العربية السعودية ،والتمويل الاجتماعي، والجمعيات التعاونية، ومقترحات تطويرية لتطبيقات الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وآفاق مستقبلية للاستثمار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.