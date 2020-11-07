النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العنود" تنظم ملتقى الاقتصاد الاجتماعي بالمملكة "الواقع والممكنات"

برعاية سعود بن فهد وبمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين والمختصين

ينظم مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى: (الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية-الواقع والممكنات)، وذلك يوم الأربعاء المقبل عبر برنامج (zoom). وذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.

ويأتي انعقاد الملتقى لعرض مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي ومجالاته ومكوناته ومستجداته، وتقييم تطبيقاته في المملكة العربية السعودية وتشخيص واقعها وممكناتها، واستشراف المستقبل، وتقديم الحلول لتطويرها وتمكينها، والتعرف على التجارب العالمية، وتبادل المعلومات والخبرات، والتنسيق والتكامل بين القطاعات، بما يعزز دور البحث العلمي في دعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

ويستهدف الملتقى: إبراز دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشخيص واقع تطبيقات الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ورصد إسهامات الأوقاف في المملكة العربية السعودية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وتطوير تجربة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد الاجتماعي، واستشراف مستقبل الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وسيشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والممارسين والمختصين بالاقتصاد الاجتماعي.

وسيطرح في الملتقى مجموعة من أوراق العمل في الاقتصاد الاجتماعي كقطاع رابع، والمفهوم والتجارب العالمية للاقتصاد الاجتماعي، والتجربة المغربية للاقتصاد الاجتماعي، وتطبيقات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تجارب وأرقام، وتجربة البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع"، وتقييم تجربة المسؤولية المجتمعية في المملكة العربية السعودية ،والتمويل الاجتماعي، والجمعيات التعاونية، ومقترحات تطويرية لتطبيقات الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وآفاق مستقبلية للاستثمار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الاقتصاد الاجتماعي في المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العنود" تنظم ملتقى الاقتصاد الاجتماعي بالمملكة "الواقع والممكنات"
سبق

ينظم مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى: (الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية-الواقع والممكنات)، وذلك يوم الأربعاء المقبل عبر برنامج (zoom). وذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.

ويأتي انعقاد الملتقى لعرض مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي ومجالاته ومكوناته ومستجداته، وتقييم تطبيقاته في المملكة العربية السعودية وتشخيص واقعها وممكناتها، واستشراف المستقبل، وتقديم الحلول لتطويرها وتمكينها، والتعرف على التجارب العالمية، وتبادل المعلومات والخبرات، والتنسيق والتكامل بين القطاعات، بما يعزز دور البحث العلمي في دعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

ويستهدف الملتقى: إبراز دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشخيص واقع تطبيقات الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ورصد إسهامات الأوقاف في المملكة العربية السعودية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وتطوير تجربة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد الاجتماعي، واستشراف مستقبل الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وسيشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والممارسين والمختصين بالاقتصاد الاجتماعي.

وسيطرح في الملتقى مجموعة من أوراق العمل في الاقتصاد الاجتماعي كقطاع رابع، والمفهوم والتجارب العالمية للاقتصاد الاجتماعي، والتجربة المغربية للاقتصاد الاجتماعي، وتطبيقات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تجارب وأرقام، وتجربة البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع"، وتقييم تجربة المسؤولية المجتمعية في المملكة العربية السعودية ،والتمويل الاجتماعي، والجمعيات التعاونية، ومقترحات تطويرية لتطبيقات الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وآفاق مستقبلية للاستثمار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
12:59 AM

"العنود" تنظم ملتقى الاقتصاد الاجتماعي بالمملكة "الواقع والممكنات"

برعاية سعود بن فهد وبمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين والمختصين

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
617

ينظم مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى: (الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية-الواقع والممكنات)، وذلك يوم الأربعاء المقبل عبر برنامج (zoom). وذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.

ويأتي انعقاد الملتقى لعرض مفاهيم الاقتصاد الاجتماعي ومجالاته ومكوناته ومستجداته، وتقييم تطبيقاته في المملكة العربية السعودية وتشخيص واقعها وممكناتها، واستشراف المستقبل، وتقديم الحلول لتطويرها وتمكينها، والتعرف على التجارب العالمية، وتبادل المعلومات والخبرات، والتنسيق والتكامل بين القطاعات، بما يعزز دور البحث العلمي في دعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

ويستهدف الملتقى: إبراز دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشخيص واقع تطبيقات الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ورصد إسهامات الأوقاف في المملكة العربية السعودية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، وتطوير تجربة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد الاجتماعي، واستشراف مستقبل الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وسيشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والممارسين والمختصين بالاقتصاد الاجتماعي.

وسيطرح في الملتقى مجموعة من أوراق العمل في الاقتصاد الاجتماعي كقطاع رابع، والمفهوم والتجارب العالمية للاقتصاد الاجتماعي، والتجربة المغربية للاقتصاد الاجتماعي، وتطبيقات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تجارب وأرقام، وتجربة البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية "بارع"، وتقييم تجربة المسؤولية المجتمعية في المملكة العربية السعودية ،والتمويل الاجتماعي، والجمعيات التعاونية، ومقترحات تطويرية لتطبيقات الاقتصاد الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وآفاق مستقبلية للاستثمار الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,576
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,983
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,062

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة