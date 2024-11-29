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استقالة مفاجأة للرئيس التنفيذي لـ"تويتر"

"دورسي" اعتبر أن الشركة تمضي بعيداً عن مؤسسيها

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، اليوم (الاثنين)، استقالته من منصبه فجأة.

وقال "دورسي" في تغريدة: "لست متأكداً من أن أحداً قد سمع عن هذا، ولكني استقلت من تويتر".

وأضاف: "لقد قررت ترك تويتر؛ لأنني أعتقد أن الشركة مستعدة للمضي بعيداً عن مؤسسيها، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول سبب الاستقالة.

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استقالة مفاجأة للرئيس التنفيذي لـ"تويتر"
سبق

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، اليوم (الاثنين)، استقالته من منصبه فجأة.

وقال "دورسي" في تغريدة: "لست متأكداً من أن أحداً قد سمع عن هذا، ولكني استقلت من تويتر".

وأضاف: "لقد قررت ترك تويتر؛ لأنني أعتقد أن الشركة مستعدة للمضي بعيداً عن مؤسسيها، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول سبب الاستقالة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
09:17 PM

استقالة مفاجأة للرئيس التنفيذي لـ"تويتر"

"دورسي" اعتبر أن الشركة تمضي بعيداً عن مؤسسيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، اليوم (الاثنين)، استقالته من منصبه فجأة.

وقال "دورسي" في تغريدة: "لست متأكداً من أن أحداً قد سمع عن هذا، ولكني استقلت من تويتر".

وأضاف: "لقد قررت ترك تويتر؛ لأنني أعتقد أن الشركة مستعدة للمضي بعيداً عن مؤسسيها، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول سبب الاستقالة.

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