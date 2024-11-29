استقالة مفاجأة للرئيس التنفيذي لـ"تويتر"
"دورسي" اعتبر أن الشركة تمضي بعيداً عن مؤسسيها
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، اليوم (الاثنين)، استقالته من منصبه فجأة.
وقال "دورسي" في تغريدة: "لست متأكداً من أن أحداً قد سمع عن هذا، ولكني استقلت من تويتر".
وأضاف: "لقد قررت ترك تويتر؛ لأنني أعتقد أن الشركة مستعدة للمضي بعيداً عن مؤسسيها، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول سبب الاستقالة.
استقالة مفاجأة للرئيس التنفيذي لـ"تويتر"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-29
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، اليوم (الاثنين)، استقالته من منصبه فجأة.
وقال "دورسي" في تغريدة: "لست متأكداً من أن أحداً قد سمع عن هذا، ولكني استقلت من تويتر".
وأضاف: "لقد قررت ترك تويتر؛ لأنني أعتقد أن الشركة مستعدة للمضي بعيداً عن مؤسسيها، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول سبب الاستقالة.
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
09:17 PM
استقالة مفاجأة للرئيس التنفيذي لـ"تويتر"
"دورسي" اعتبر أن الشركة تمضي بعيداً عن مؤسسيها
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، اليوم (الاثنين)، استقالته من منصبه فجأة.
وقال "دورسي" في تغريدة: "لست متأكداً من أن أحداً قد سمع عن هذا، ولكني استقلت من تويتر".
وأضاف: "لقد قررت ترك تويتر؛ لأنني أعتقد أن الشركة مستعدة للمضي بعيداً عن مؤسسيها، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول سبب الاستقالة.