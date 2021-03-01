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متحدث "الصحة": لا صحة للمعلومات في الصورة المتداوَلة عن موانع تطعيم كورونا

طالب الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات

نفى مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، صحة المعلومات الواردة في صورة متداوَلة عن الحالات التي لا يناسبها أخذ لقاح كورونا، واستعرضت 12 حالة، من بينها السكري وضغط الدم.

وطالب الجميع بتلقي وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وصرح العبدالعالي عبر حسابه الرسمي بتويتر ‏@spokesman_moh في توضيح مهم قائلاً: "لا صحة للمعلومات في الصورة المتداوَلة عن موانع تطعيم كورونا (كوفيد-19). وندعو الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".

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متحدث "الصحة": لا صحة للمعلومات في الصورة المتداوَلة عن موانع تطعيم كورونا
سبق

نفى مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، صحة المعلومات الواردة في صورة متداوَلة عن الحالات التي لا يناسبها أخذ لقاح كورونا، واستعرضت 12 حالة، من بينها السكري وضغط الدم.

وطالب الجميع بتلقي وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وصرح العبدالعالي عبر حسابه الرسمي بتويتر ‏@spokesman_moh في توضيح مهم قائلاً: "لا صحة للمعلومات في الصورة المتداوَلة عن موانع تطعيم كورونا (كوفيد-19). وندعو الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
11:02 PM
اخر تعديل
02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
01:08 AM

متحدث "الصحة": لا صحة للمعلومات في الصورة المتداوَلة عن موانع تطعيم كورونا

طالب الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات

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عبدالحكيم شار - الرياض
4
5,358

نفى مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، صحة المعلومات الواردة في صورة متداوَلة عن الحالات التي لا يناسبها أخذ لقاح كورونا، واستعرضت 12 حالة، من بينها السكري وضغط الدم.

وطالب الجميع بتلقي وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وصرح العبدالعالي عبر حسابه الرسمي بتويتر ‏@spokesman_moh في توضيح مهم قائلاً: "لا صحة للمعلومات في الصورة المتداوَلة عن موانع تطعيم كورونا (كوفيد-19). وندعو الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".

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