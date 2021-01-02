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"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35%

قال إنه يبحث أهم بدائل لشرط الأغلبية بالانتخابات الرئاسية

شن رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو، هجوماً عنيفاً على الرئيس رجب طيب أردوغان، وقال إن غايته الوحيدة هي التمسك بالسلطة بأي طريقة، ما سيدفعه إلى البحث عن بدائل لشرط الأغلبية بالانتخابات، طبقًا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة.
"داود أوغلو"، قال إن الرئيس رجب طيب أردوغان يبحث مع حلفائه القوميين عن بديل لشرط الحصول على الأغلبية للبقاء في الحكم.
واستطرد "أوغلو"، أن "أردوغان سيدرك مع مرور الوقت أنه أصبح أسيرًا لشرط "50+1"، وأنا متأكد من أنه بعد فترة، سيتعين على الرئيس البحث عن بديل".
ولفت داود أوغلو إلى انخراط 23 حزبًا في الحياة السياسية التركية خلال عام واحد، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يحصل أردوغان على الأغلبية في الجولة الأولى من الانتخابات.

وأشار داود أوغلو إلى أن أردوغان عندما يرى انخفاض أصوات مؤيديه وأنصاره من تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية إلى 35%، سيضع النظام البرلماني على جدول أعماله كشرط للبراغماتية السياسية.
وقالت استطلاعات رأي إن أردوغان مرشح تحالف الشعب لا يمكنه الحصول على ما يزيد عن 40% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، لذلك يسعى لإلغاء شرط "50+1" للفوز بالرئاسة.

رئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو

الرئيسية/ أخبار العالم

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"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35%
سبق

شن رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو، هجوماً عنيفاً على الرئيس رجب طيب أردوغان، وقال إن غايته الوحيدة هي التمسك بالسلطة بأي طريقة، ما سيدفعه إلى البحث عن بدائل لشرط الأغلبية بالانتخابات، طبقًا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة.
"داود أوغلو"، قال إن الرئيس رجب طيب أردوغان يبحث مع حلفائه القوميين عن بديل لشرط الحصول على الأغلبية للبقاء في الحكم.
واستطرد "أوغلو"، أن "أردوغان سيدرك مع مرور الوقت أنه أصبح أسيرًا لشرط "50+1"، وأنا متأكد من أنه بعد فترة، سيتعين على الرئيس البحث عن بديل".
ولفت داود أوغلو إلى انخراط 23 حزبًا في الحياة السياسية التركية خلال عام واحد، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يحصل أردوغان على الأغلبية في الجولة الأولى من الانتخابات.

وأشار داود أوغلو إلى أن أردوغان عندما يرى انخفاض أصوات مؤيديه وأنصاره من تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية إلى 35%، سيضع النظام البرلماني على جدول أعماله كشرط للبراغماتية السياسية.
وقالت استطلاعات رأي إن أردوغان مرشح تحالف الشعب لا يمكنه الحصول على ما يزيد عن 40% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، لذلك يسعى لإلغاء شرط "50+1" للفوز بالرئاسة.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
04:46 PM

"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35%

قال إنه يبحث أهم بدائل لشرط الأغلبية بالانتخابات الرئاسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شن رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو، هجوماً عنيفاً على الرئيس رجب طيب أردوغان، وقال إن غايته الوحيدة هي التمسك بالسلطة بأي طريقة، ما سيدفعه إلى البحث عن بدائل لشرط الأغلبية بالانتخابات، طبقًا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة.
"داود أوغلو"، قال إن الرئيس رجب طيب أردوغان يبحث مع حلفائه القوميين عن بديل لشرط الحصول على الأغلبية للبقاء في الحكم.
واستطرد "أوغلو"، أن "أردوغان سيدرك مع مرور الوقت أنه أصبح أسيرًا لشرط "50+1"، وأنا متأكد من أنه بعد فترة، سيتعين على الرئيس البحث عن بديل".
ولفت داود أوغلو إلى انخراط 23 حزبًا في الحياة السياسية التركية خلال عام واحد، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يحصل أردوغان على الأغلبية في الجولة الأولى من الانتخابات.

وأشار داود أوغلو إلى أن أردوغان عندما يرى انخفاض أصوات مؤيديه وأنصاره من تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية إلى 35%، سيضع النظام البرلماني على جدول أعماله كشرط للبراغماتية السياسية.
وقالت استطلاعات رأي إن أردوغان مرشح تحالف الشعب لا يمكنه الحصول على ما يزيد عن 40% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، لذلك يسعى لإلغاء شرط "50+1" للفوز بالرئاسة.

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