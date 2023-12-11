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استطلاع: الأعمال المنزلية سبب 64% من المشاحنات الزوجية

كشف استطلاع رأي أجراه معهد "ميتك" الفرنسي، أن الأعمال المنزلية وترتيب المنزل عند وجود زوار من أهل الزوج هو السبب وراء 64% من المشاحنات الزوجية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" عن نتائج الاستطلاع: أن وجود زوار من أهل الزوج موضوع حساس، خاصة إذا كانت الحماة هي التي ستقوم بالزيارة، لذلك يحرص الزوج على نظافة المنزل؛ تفادياً للانتقادات التي توجهها الحماة.
وذكر الاستطلاع أن ثلثي المشاركين يرون أن هذه المشاحنات بين الزوجين تؤدي إلى الانفصال.

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استطلاع: الأعمال المنزلية سبب 64% من المشاحنات الزوجية
سبق

كشف استطلاع رأي أجراه معهد "ميتك" الفرنسي، أن الأعمال المنزلية وترتيب المنزل عند وجود زوار من أهل الزوج هو السبب وراء 64% من المشاحنات الزوجية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" عن نتائج الاستطلاع: أن وجود زوار من أهل الزوج موضوع حساس، خاصة إذا كانت الحماة هي التي ستقوم بالزيارة، لذلك يحرص الزوج على نظافة المنزل؛ تفادياً للانتقادات التي توجهها الحماة.
وذكر الاستطلاع أن ثلثي المشاركين يرون أن هذه المشاحنات بين الزوجين تؤدي إلى الانفصال.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
01:52 PM

استطلاع: الأعمال المنزلية سبب 64% من المشاحنات الزوجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف استطلاع رأي أجراه معهد "ميتك" الفرنسي، أن الأعمال المنزلية وترتيب المنزل عند وجود زوار من أهل الزوج هو السبب وراء 64% من المشاحنات الزوجية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" عن نتائج الاستطلاع: أن وجود زوار من أهل الزوج موضوع حساس، خاصة إذا كانت الحماة هي التي ستقوم بالزيارة، لذلك يحرص الزوج على نظافة المنزل؛ تفادياً للانتقادات التي توجهها الحماة.
وذكر الاستطلاع أن ثلثي المشاركين يرون أن هذه المشاحنات بين الزوجين تؤدي إلى الانفصال.

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