النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة: سنطبّق العقوبات على إيران بشكل صارم

قال: يجب ألا تنعم بالإعفاء إلا إذا اتخذت خطوات للتقيد بالتزاماتها بالاتفاق النووي

أكّد مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لمنصب نائب وزير الخزانة والي أدييمو؛ التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران ودول أخرى تطبيقاً صارماً.

وقال رداً على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ: "يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات، إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف: "سأراقب بعناية أيّ جهود إيرانية للتهرُّب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية".

وتابع: "سأستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم"، وفق رويترز.

وترفض إيران العودة إلى المفاوضات بشأن ملفها النووي إلا في حال قامت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

من جهته، أعلن البيت الأبيض عن "الإحباط" بسبب رفض إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أن "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعودة للمشاركة في المحادثات الدبلوماسية الحقيقية".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة: سنطبّق العقوبات على إيران بشكل صارم
سبق

أكّد مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لمنصب نائب وزير الخزانة والي أدييمو؛ التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران ودول أخرى تطبيقاً صارماً.

وقال رداً على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ: "يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات، إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف: "سأراقب بعناية أيّ جهود إيرانية للتهرُّب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية".

وتابع: "سأستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم"، وفق رويترز.

وترفض إيران العودة إلى المفاوضات بشأن ملفها النووي إلا في حال قامت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

من جهته، أعلن البيت الأبيض عن "الإحباط" بسبب رفض إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أن "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعودة للمشاركة في المحادثات الدبلوماسية الحقيقية".

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
08:50 AM

مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة: سنطبّق العقوبات على إيران بشكل صارم

قال: يجب ألا تنعم بالإعفاء إلا إذا اتخذت خطوات للتقيد بالتزاماتها بالاتفاق النووي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,683

أكّد مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لمنصب نائب وزير الخزانة والي أدييمو؛ التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران ودول أخرى تطبيقاً صارماً.

وقال رداً على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ: "يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات، إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف: "سأراقب بعناية أيّ جهود إيرانية للتهرُّب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية".

وتابع: "سأستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم"، وفق رويترز.

وترفض إيران العودة إلى المفاوضات بشأن ملفها النووي إلا في حال قامت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

من جهته، أعلن البيت الأبيض عن "الإحباط" بسبب رفض إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أن "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعودة للمشاركة في المحادثات الدبلوماسية الحقيقية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,582
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,850
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,418
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,936

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة