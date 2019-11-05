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الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة العمى في الكاميرون تجري 219 عملية جراحية

كشفت على 4,860 شخصًا ووزعت 800 نظارة و4,200 قطرة للعيون

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة فمبت بجمهورية الكاميرون أمس، 219 عملية جراحية منها إزالة الماء الأبيض وعمليات صغرى أخرى، وكشفت على 4,860 شخصًا ووزعت ما يقارب 800 نظارة و 4,200 قطرة للعيون، وذلك خلال الأيام الأربعة الأولى من بدء الحملة.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

مركز الملك سلمان للإغاثة الكاميرون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة العمى في الكاميرون تجري 219 عملية جراحية
سبق

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة فمبت بجمهورية الكاميرون أمس، 219 عملية جراحية منها إزالة الماء الأبيض وعمليات صغرى أخرى، وكشفت على 4,860 شخصًا ووزعت ما يقارب 800 نظارة و 4,200 قطرة للعيون، وذلك خلال الأيام الأربعة الأولى من بدء الحملة.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
05:14 PM

الحملة الطبية لمركز الملك سلمان للإغاثة لمكافحة العمى في الكاميرون تجري 219 عملية جراحية

كشفت على 4,860 شخصًا ووزعت 800 نظارة و4,200 قطرة للعيون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة فمبت بجمهورية الكاميرون أمس، 219 عملية جراحية منها إزالة الماء الأبيض وعمليات صغرى أخرى، وكشفت على 4,860 شخصًا ووزعت ما يقارب 800 نظارة و 4,200 قطرة للعيون، وذلك خلال الأيام الأربعة الأولى من بدء الحملة.
وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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