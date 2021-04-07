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البيت الأبيض: لا نتوقع تغييرًا في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات الحالية

طهران أعلنت انتهاء الجولة الأولى من محادثات فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

وتفصيلاً، قالت بساكي في إحاطة صحفية من البيت الأبيض: "كنا واضحين في أننا لن نتخذ أي إجراءات، ولا نتوقع أي إجراءات في الوقت الحالي"، مؤكدة "أننا سنسمح للمفاوضات بأن تستمر"، حسب روسيا اليوم.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت عن انتهاء الجولة الأولى من محادثات فيينا حول العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي، مشددة على ضرورة رفع الولايات المتحدة عقوباتها لإحياء الصفقة.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعين متوازيين على مستوى الخبراء بين إيران والدول "4+1" لبحث "القضايا الفنية" في مجالي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والخطوات النووية التي قد تتخذها الأخيرة لإحياء الاتفاق.

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البيت الأبيض: لا نتوقع تغييرًا في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات الحالية
سبق

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

وتفصيلاً، قالت بساكي في إحاطة صحفية من البيت الأبيض: "كنا واضحين في أننا لن نتخذ أي إجراءات، ولا نتوقع أي إجراءات في الوقت الحالي"، مؤكدة "أننا سنسمح للمفاوضات بأن تستمر"، حسب روسيا اليوم.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت عن انتهاء الجولة الأولى من محادثات فيينا حول العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي، مشددة على ضرورة رفع الولايات المتحدة عقوباتها لإحياء الصفقة.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعين متوازيين على مستوى الخبراء بين إيران والدول "4+1" لبحث "القضايا الفنية" في مجالي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والخطوات النووية التي قد تتخذها الأخيرة لإحياء الاتفاق.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
12:47 AM

البيت الأبيض: لا نتوقع تغييرًا في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات الحالية

طهران أعلنت انتهاء الجولة الأولى من محادثات فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

وتفصيلاً، قالت بساكي في إحاطة صحفية من البيت الأبيض: "كنا واضحين في أننا لن نتخذ أي إجراءات، ولا نتوقع أي إجراءات في الوقت الحالي"، مؤكدة "أننا سنسمح للمفاوضات بأن تستمر"، حسب روسيا اليوم.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت عن انتهاء الجولة الأولى من محادثات فيينا حول العودة للاتفاق حول برنامج إيران النووي، مشددة على ضرورة رفع الولايات المتحدة عقوباتها لإحياء الصفقة.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعين متوازيين على مستوى الخبراء بين إيران والدول "4+1" لبحث "القضايا الفنية" في مجالي رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والخطوات النووية التي قد تتخذها الأخيرة لإحياء الاتفاق.

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