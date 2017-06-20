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البنتاجون: لا نسعى للحرب على إيران لكن سندافع عن القوات والمصالح الأميركية بالمنطقة

قال إن عملية نشر 1000 جندي تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة واستطلاع

قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب على إيران لكنها مستعدة للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن عملية نشر ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع.


من جهة أخرى، قالت الخارجية الأميركية إن مبعوث الولايات المتحدة إلى إيران، بريان هوك، سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأربعاء القادم، لعقد لقاءات في السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين، بشأن العدوان الإيراني.

وذكرت الوزارة في بيان "سيقدم أيضاً معلومات مخابرات أميركية إضافية بشأن التهديدات النشطة التي تمثلها إيران على المنطقة في الوقت الراهن".

وأضافت الخارجية الأميركية أن هوك سيسافر الأسبوع القادم إلى أوروبا، للاجتماع مع مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا "لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالنظام الإيراني".

وقال هوك، في وقت سابق، إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، موضحاً أن الهدف من ضغوط الولايات المتحدة هو دفع طهران إلى تغيير سلوكها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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البنتاجون: لا نسعى للحرب على إيران لكن سندافع عن القوات والمصالح الأميركية بالمنطقة
سبق

قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب على إيران لكنها مستعدة للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن عملية نشر ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع.


من جهة أخرى، قالت الخارجية الأميركية إن مبعوث الولايات المتحدة إلى إيران، بريان هوك، سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأربعاء القادم، لعقد لقاءات في السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين، بشأن العدوان الإيراني.

وذكرت الوزارة في بيان "سيقدم أيضاً معلومات مخابرات أميركية إضافية بشأن التهديدات النشطة التي تمثلها إيران على المنطقة في الوقت الراهن".

وأضافت الخارجية الأميركية أن هوك سيسافر الأسبوع القادم إلى أوروبا، للاجتماع مع مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا "لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالنظام الإيراني".

وقال هوك، في وقت سابق، إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، موضحاً أن الهدف من ضغوط الولايات المتحدة هو دفع طهران إلى تغيير سلوكها.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
12:49 AM

البنتاجون: لا نسعى للحرب على إيران لكن سندافع عن القوات والمصالح الأميركية بالمنطقة

قال إن عملية نشر 1000 جندي تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة واستطلاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب على إيران لكنها مستعدة للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن عملية نشر ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع.


من جهة أخرى، قالت الخارجية الأميركية إن مبعوث الولايات المتحدة إلى إيران، بريان هوك، سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأربعاء القادم، لعقد لقاءات في السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين، بشأن العدوان الإيراني.

وذكرت الوزارة في بيان "سيقدم أيضاً معلومات مخابرات أميركية إضافية بشأن التهديدات النشطة التي تمثلها إيران على المنطقة في الوقت الراهن".

وأضافت الخارجية الأميركية أن هوك سيسافر الأسبوع القادم إلى أوروبا، للاجتماع مع مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا "لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بالنظام الإيراني".

وقال هوك، في وقت سابق، إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، موضحاً أن الهدف من ضغوط الولايات المتحدة هو دفع طهران إلى تغيير سلوكها.

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