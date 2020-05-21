"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

الدفاع المدني جدّد تنبيهاته بضرورة أخذ الحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.