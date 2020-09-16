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"الانضباط" تغرم الوحدة والرائد وباخشوين

مع التحذير بإيقاع عقوبات أخرى

صادقت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على القرار الذي يقضي بتغريم فريقي الوحدة والرائد، إضافة إلى وليد باخشوين لاعب الأول، وتحذيرهم من إيقاع عقوبات أخرى.

وأوضحت اللجنة في مسببات قراراتها، امتناع الوحدة عن تنفيذ أحكام غرفة فض المنازعات لصالح اللاعبين: عبدالله قيسي، وإبراهيم الغامدي، ومنتصر جابر، ومهند عوض، ومؤيد أكجه، وبالتالي تغريم النادي 10 آلاف ريال على كل حالة.

مع تغريم نادي الرائد 10.620 ريالًا؛ نظراً لامتناعه عن تنفيذ قرار "المنازعات" الصادر لصالح نادي الوشم، وفرض غرامة على باخشوين بـ10 آلاف ريال؛ لعدم تنفيده القرار الصادر لصالح علاء كعكي وكيل الأعمال.

وجاء في تفاصيل القرار الصادر: أنه تم ثبوت مخالفة الناديين للمادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق، مع فرض غرامات مالية متفاوتة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتحذير بأنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار خلال 30 يوماً فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85).

كما جاء في الإيضاح أن الغرامة المفروضة تسقط في حال الالتزام بتنفيذ القرار خلال المهلة المحددة، مع التأكيد على أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (85) والفقرة (1/6) من المادة (139) من اللائحة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الانضباط" تغرم الوحدة والرائد وباخشوين
سبق

صادقت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على القرار الذي يقضي بتغريم فريقي الوحدة والرائد، إضافة إلى وليد باخشوين لاعب الأول، وتحذيرهم من إيقاع عقوبات أخرى.

وأوضحت اللجنة في مسببات قراراتها، امتناع الوحدة عن تنفيذ أحكام غرفة فض المنازعات لصالح اللاعبين: عبدالله قيسي، وإبراهيم الغامدي، ومنتصر جابر، ومهند عوض، ومؤيد أكجه، وبالتالي تغريم النادي 10 آلاف ريال على كل حالة.

مع تغريم نادي الرائد 10.620 ريالًا؛ نظراً لامتناعه عن تنفيذ قرار "المنازعات" الصادر لصالح نادي الوشم، وفرض غرامة على باخشوين بـ10 آلاف ريال؛ لعدم تنفيده القرار الصادر لصالح علاء كعكي وكيل الأعمال.

وجاء في تفاصيل القرار الصادر: أنه تم ثبوت مخالفة الناديين للمادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق، مع فرض غرامات مالية متفاوتة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتحذير بأنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار خلال 30 يوماً فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85).

كما جاء في الإيضاح أن الغرامة المفروضة تسقط في حال الالتزام بتنفيذ القرار خلال المهلة المحددة، مع التأكيد على أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (85) والفقرة (1/6) من المادة (139) من اللائحة.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
07:33 PM

"الانضباط" تغرم الوحدة والرائد وباخشوين

مع التحذير بإيقاع عقوبات أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادقت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على القرار الذي يقضي بتغريم فريقي الوحدة والرائد، إضافة إلى وليد باخشوين لاعب الأول، وتحذيرهم من إيقاع عقوبات أخرى.

وأوضحت اللجنة في مسببات قراراتها، امتناع الوحدة عن تنفيذ أحكام غرفة فض المنازعات لصالح اللاعبين: عبدالله قيسي، وإبراهيم الغامدي، ومنتصر جابر، ومهند عوض، ومؤيد أكجه، وبالتالي تغريم النادي 10 آلاف ريال على كل حالة.

مع تغريم نادي الرائد 10.620 ريالًا؛ نظراً لامتناعه عن تنفيذ قرار "المنازعات" الصادر لصالح نادي الوشم، وفرض غرامة على باخشوين بـ10 آلاف ريال؛ لعدم تنفيده القرار الصادر لصالح علاء كعكي وكيل الأعمال.

وجاء في تفاصيل القرار الصادر: أنه تم ثبوت مخالفة الناديين للمادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق، مع فرض غرامات مالية متفاوتة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتحذير بأنه في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار خلال 30 يوماً فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (85).

كما جاء في الإيضاح أن الغرامة المفروضة تسقط في حال الالتزام بتنفيذ القرار خلال المهلة المحددة، مع التأكيد على أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (85) والفقرة (1/6) من المادة (139) من اللائحة.

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