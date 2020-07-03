العراق يسجل 2312 إصابة بفيروس كورونا.. و68 حالة جديدة في فلسطين

34 إصابة في لبنان.. و11 في الأردن غالبيتها لقادمين من الخارج

سجلت وزارة الصحة العراقية، 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 53708 إصابات.

وأفادت الوزارة في بيان بتسجيل 102 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2262؛ فيما سجلت 1688 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 29600 حالة، وبلغ عدد المصابين المنومين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 24158، منهم 338 في العناية المركزة.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 41 إصابة في محافظة الخليل، و26 في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم حول الحالة الوبائية في فلسطين، إلى تسجيل وفاة جديدة لسيدة مسنة من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة حالات الوفاة في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 13 وفاة.

وبيّنت الوزارة، أن العدد الإجمالي للإصابات في الأراضي الفلسطينية 3485 إصابة، وعدد الحالات النشطة 2835، إضافة إلى 13 حالة وفاة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 15 من المقيمين المخالطين لوافدين، و19 إصابة من الوافدين مؤخرًا من الخارج؛ مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1830 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة الخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 3348 فحص pcr الخاص بالفيروس؛ في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1292، واستقرار عدد الوفيات عند 35.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1147 إصابة.

وقالت في بيان صحفي: إن "الحالات الجديدة تعود لـ10 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لشخص مصاب"؛ مبينة في الوقت نفسه تسجيل 3 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 896 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل ثلاث إصابات جديدة وافدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1181 حالة مؤكدة في البلاد.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس أنه: "تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 620 تحليلًا مخبريًّا؛ لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1045 شخصًا".

وتحدّث البيان عن استقرار عدد المتوفين من الفيروس عند 50 حالة وفاة.