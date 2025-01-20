"عنابي سدير" يبحث عن الثأر.. صدارة الهلال في قبضة الفيصلي

في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري

يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على نظيره الفيصلي، اليوم الاثنين وتحديداً عند الساعة 6:10 مساءً، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة في لقاء مؤجل من الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



يسعى الهلال "الأول" بـ 30 نقطة إلى تحقيق النقاط الثلاث لمواصلة صدارة الترتيب والابتعاد عن أقرب منافسيه وهو الغريم التقليدي النصر الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

ويخوض الأزرق اللقاء خاسراً خدمات المدافع الكوري "سو" والمهاجم السوري "خربين" وذلك لخضوع الثنائي للعلاج التأهيلي، قبل العودة للتدريبات ومن ثم الانخراط في التشكيلة الأساسية للمدير الفني للفريق "رازفان " .



في المقابل يأمل الفيصلي الذي يحتل المركز التاسع بـ 20 نقطة في تحقيق نتيجة إيجابية للبدء والتقدم في سلم الترتيب، بالإضافة إلى الثأر من الفريق الأزرق الذي طوح بعنابي سدير خارج المسابقة.

وتعد مباراة الغد المباراة الأخيرة المؤجلة للهلال بسبب مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، والفوز فيها يعني توسيع الفارق مع أقرب منافس له وهو النصر ( الوصيف ) والاقتراب أكثر من لقب بطل الشتاء.