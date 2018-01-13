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"مدني نجران" يحذر مرضى الربو وقائدي المركبات بالطرق السريعة

بعد تنبيه "الأرصاد" من رياح مثيرة للأتربة تستمر حتى الـ7 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى السابعة مساءً.

الدفاع المدني بمنطقة نجران الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني نجران" يحذر مرضى الربو وقائدي المركبات بالطرق السريعة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى السابعة مساءً.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
03:45 PM

"مدني نجران" يحذر مرضى الربو وقائدي المركبات بالطرق السريعة

بعد تنبيه "الأرصاد" من رياح مثيرة للأتربة تستمر حتى الـ7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى السابعة مساءً.

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