جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى السابعة مساءً.

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

"مدني نجران" يحذر مرضى الربو وقائدي المركبات بالطرق السريعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-01-11 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة. جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى السابعة مساءً.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441 03:45 PM

"مدني نجران" يحذر مرضى الربو وقائدي المركبات بالطرق السريعة بعد تنبيه "الأرصاد" من رياح مثيرة للأتربة تستمر حتى الـ7 مساء





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى السابعة مساءً.