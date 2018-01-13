"الباردة" تتربع فوق السعودية .. "المسند": استقرار جوي نسبي يعود للمناطق

فيما توقّعت "الأرصاد" نشاط رياح وغبار وانخفاض الحرارة على معظم الأنحاء

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يعود الاستقرار الجوي النسبي إلى معظم المناطق.

وقال عبر "تويتر" اليوم: "الأمطار قد تهطل على أجزاءٍ من شرق الربع الخالي، وربما أجزاءٍ من الساحل الشرقي.

وتابع: "الكتلة الجوية الباردة تتربع فوق #السعودية وتبلغ ذروتها منتصف الأسبوع.. هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق وشرق ووسط المملكة، فيما تنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً على شمال المملكة.